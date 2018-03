Indie-Pop mal richtig cool!

Diese Schwedinnen sind einfach nur der Hammer! Mehr Fazit bedarf es eigentlich nicht, um die Eindrücke von "III" konkret auf den Punkt zu bringen. Pünktlich zu ihrem zehnjährigen Jubiläum schleudern die Mädels von MATHAVERSKAN eine Indie-Pop-Scheibe auf den Markt, deren schwungvolles Erscheinungsbild ohne Umschweife mitreißt und deren grandiose Performance jeden Liebhaber waviger 80's-Geschichten sofort begeistern sollte.



Die skandinavische Post-Punk-Gesellschaft überzeugt einfach im Gesamtpaket: Eindringlicher, brillanter Gesang, grandiose Melodien, feine Düster-Pop-Nuancen, ein bisschen New Wave und schließlich diese feine Indie-Note, die jedwede Penetranz vermeidet, am Ende aber doch für starke Hooklines und zahlreiche bleibende Eindrücke sorgt. Songs wie 'Witness' und 'Siren' stechen als mögliche Auskopplungen ganz besonders heraus und begeistern mit einer tollen Chorus-Melodie, wohingegen das träumerische 'Day Turn Into Years' und der beschwingte Opener 'Vienna' mit seinen kurzzeitig sehr zerbrechlichen Parts eine völlig andere Seite der Band zeigen, die aber mindestens genauso gut gefällt.



Vielleicht ist "III" klangtechnisch kein echtes Rock & Roll-Album, aber das musikalische Feeling, die coolen Grooves und vor allem die Performance verleihen der Plattee einen ebenbürtigen Spirit. MAKTHAVERSKAN ist schlichtweg eine ziemlich coole Band, die sich auf ihrer dritten Scheibe auch genau so präsentiert. Der Tellerrand sollte nicht zu hoch sein, denn dann kann man dieses Album in vollen Zügen genießen!



Anspieltipps: Siren, Day Turn Into Years, Witness