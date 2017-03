Faszination Avantgarde

Ein Song, acht Parts, 41 Minuten – auch das neuste MALADIE-Werk ist definitiv keines der einfachen Sorte. Doch, wie bereits bei den beiden Vorgängeralben, sollte man "Symptoms" Aufmerksamkeit und Achtung schenken. Denn spätestens nach dem zweiten Durchgang verhüllt die vorliegende EP die Welt in einen düsteren, leicht apokalyptischen Schleier und lässt nichts Anderes zurück als Faszination, Dunkelheit und klirrende Kälte.



MALADIE hält am bandeigenen Erfolgsrezept auch diesmal fest: Ein bisschen Black Metal mit Avantgarde-Facetten hier, intensive Melodien und eine beeindruckende Atmosphäre dort. Björn Köppler und Co. überlassen auch heuer nichts dem Zufall und entführen den Hörer für eine gewisse Zeit in eine Parallelwelt, die mit Kunst, Gefühlen und schwarzem Glanz nur so um sich wirft. Und gefällt "Symptoms" in seiner Gesamtheit? Na und ob!



Die Spannungsbögen leiten wunderbare Höhepunkte ein, ohne Jedermann gänzlich ratlos und überfordert zurückzulassen. Speziell die ruhigen Parts, die das schwarzmetallische Inferno bestens einleiten, sprühen vor Klasse. Die Symbiose aus Ruhe und Sturm ist bestens aufeinander abgestimmt und die "Divinitas"-Reise nimmt ihren Lauf. Hochglanz-Passagen gibt es en masse, bauen sie doch aufeinander auf und sorgen dafür, dass "Symptoms" ein Werk ist, das Genrefreunden nur gefallen kann.