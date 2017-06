Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God

Und wieder tanzt der Diamantenkönig!

Die Abkehr vom Black ist Lord Vampyr offensichtlich nicht ganz so schwer gefallen, wie man anfangs noch vermutet hatte. Bereits auf dem letzten Album von MALAMORTE ging die Tendenz zu okkultem Stoff mit klassischer MERCYFUL FATE-Backgroundbeschallung. "Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God" ist nun der nächste Schritt in dieser Entwicklung und klingt tatsächlich wie eine Mischung aus italienischem Horror-Metal der Sorte DEATH SS und den wesentlichen Betätigungsfeldern von KING DIAMOND.

Auf dem Papier ist die Reifeprüfung damit eigentlich schon bestanden, denn der Vergleich mit dem gekrönten Dänen wird längst nicht jedem zuteil, schon mal gar nicht, was den wandelbaren Gesang betrifft. Und zugegeben: Ganz so imposant ist die Performance von Lord Vampyr am Ende vielleicht nicht, aber der Mastermind weiß sein hohes Stimmchen dennoch pasend zu verwerten und die Stimmungen der neuen Stücke klar zu lenken. Und das ist auch notwendig, denn die Überraschungseffekte von "Devilish Illusions" sind verhallt, und lediglich auf die bekannte KD-Karte zu setzen kann im Wiederholungsfall nicht mehr beeindrucken.

Also ruht der vampireske Chefdenker sich nicht auf den bestehenden Lorbeeren aus, sondern entwickelt recht progressive Arrangements, die hin und wieder von einprägsamen Melodien flankiert werden, im Grunde genommen aber den Fokus auf das Storytelling der Songs legen. Jede Nummer erzählt seinen eigenen Horror-Plot, ein paar Gothic-Tendenzen mischen sich ebenfalls darunter, und würde man es nicht besser wissen, könnte man glatt meinen, "Satan Goes To Heaven To Destroy The Kingdom Of God" wäre genau das Album, mit dem ein gewisser Steve Sylvester sich für einige vergangene Fehltritte rehabilitieren würde - und das obwohl MALAMORTE nun nicht den allergrößten Meilenstein in die Konserve gepresst hat!

Aber es ist ein gutes Album, ein würdiger Nachfolger zu "Devilish Illusions" und sicherlich auch eine Platte, die den Status der Band weiter festigen wird. Dennoch sei Lord Vampyr geraten, sich beim Wahl des Titels demnächst etwas eleganter auszudrücken. Der hier ist nämlich mal echt beknackt!



Anspieltipps: Waiting For The End Of Christianity, Blasphemies For The Horned God