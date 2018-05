Mal wieder zum Perser essen gehen?

An Schlangenbeschwörung muss ich bei den Klängen von 'Azadeh' denken. Glucksende Sounds, psychedelisch verzerrte Gitarren und eine orientalische Frauenstimme, die auf französisch singt. Klingt abgefahren, doch so etwas ist man von Svart Records ja durchaus gewohnt. Und eine Zeit lang ist diese verdrogte Sumpf-Version von DEAD CAN DANCE auch interessant, aber mit den Minuten plätschert mir diese Angelegenheit doch zu sehr am Ohr vorbei. Bei Meditations-Musik muss man immer genau hinhören, um in die richtige Stimmung zu kommen und hier ist MALDITOS einfach noch nicht interessant genug, um den Hörer über eine längere Zeit bei Laune zu halten.



Bei allem Respekt vor experimentellen und ungewöhnlichen Tönen, die Musik ist vielleicht eine schöne Hintergrundbeschallung für das nächste Dinner beim Perser, aber hier zu Hause fehlt mir irgendwie der Groove.