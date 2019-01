Florida legt nach und schickt die 13. Bestie

Abgesehen vom tollen Debüt "The Ten Commandments" war MALEVOLENT CREATION für mich immer so eine Zweite-Reihe-Band, wurde und wird aber von vielen anderen innig geliebt. Ich kann nicht mal wirklich sagen, woran es liegt, das die Floridianer nicht so an mich rankommen wie die anderen Bands ihres Genres und ihrer Herkunft. Vielleicht fehlt mir einfach etwas die Abwechslung, vielleicht wirken ihre Alben zu eintönig auf mich, obwohl sie es eigentlich nicht mal sind. Schwer zu beschreiben, aber so ist es nun mal.

Was ich aber definitiv versprechen kann, ist die Tatsache, dass die Fans auch beim mittlerweile dreizehnten MALEVOLENT CREATION (mit passendem Titel) auf ihre Kosten kommen werden. Die Band zieht mit brachialer Urgewalt eine Schneise der Verwüstung, lässt aber mit thrashigen Parts (etwas, was das Debüt damals auszeichnete) immer wieder aufhorchen und hat tatsächlich mit dem Opener 'End The Torture', 'Mandatory Butchery' und 'Born Of Pain' drei Brecher im Programm. Gerade letzt genannter Song lebt von seinem Thrash-Einfluss und kann die beiden Genres Death- und Thrash Metal wie einst zu Debützeiten wunderbar verbinden.

Leider hat mit Sänger Brett Hoffmann (R.I.P.) ein absolutes Alleinstellungsmerkmal die Halle verlassen. Neu-Sänger Lee Wollenschlaeger macht seine Sache am Mikro (und auch an der Gitarre) zwar sehr gut, kann aber natürlich nicht wie Brett aus der Masse hervorstechen und lässt mich aber öfter mal an mittelalte DEICIDE denken, gerade wenn es wieder mal mit der Geschwindigkeit eines Güterzuges zur Sache geht. Und zur Sache geht es über die gesamte Spielzeit desöfteren, so viel ist garantiert!