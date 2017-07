Thrash Metal auf höchstem Niveau.

Das ist ja mal ein Hammer. Warum sind mir diese Franzosen bisher noch nicht untergekommen? Eine Schande, immerhin ist "Annihilating The Shades" bereits das zweite reguläre Album der Band aus Nantes und bläst mich direkt beim ersten Durchlauf dermaßen an die Wand, dass ich danach erst einmal einen Beruhigungstee benötige. Hier trifft schwedischer Thrash Metal der Marke THE HAUNTED und SOILWORK auf amerikanischen Modern Thrash von LAMB OF GOD und vor allem REVOCATION – ein grandioser Wutbrocken im höchsten Tempo.



Denn MALKAVIAN tritt das Gaspedal mächtig durch, nur gelegentlich von kleinen groovigen Parts oder ganz kurzen Verschnaufpausen unterbrochen. Das ist durchaus fordernd und teils auch anstrengend, weil eben durchgehend am Limit gespielt. Nicht falsch verstehen: die mehr als fünfundvierzig Minuten schrauben gewaltig an der Rübe und setzen eine ansteckende Energie frei, können aber auf den ersten Hörtest für einige zu hektisch sein. Schaut man jedoch ein wenig tiefer, können die Jungs auch abseits der reinen Geschwindigkeit überzeugen. Die Herren Bel und Deicke riffen vorzüglich, die Groove-Parts schieben amtlich und Schlagzeuger Alex Jadi ist alleine das Eintrittsgeld wert – Tentakelarme und schnell wie Speedy Gonzales. Mit 'Ruins' und dem abschließenden 'Void Of A Thousand Eyes' hat das Quinett auch zwei schleppendere Brocken mit am Start, die nicht nur Abwechslung bringen, sondern vor allem eine großartige Atmosphäre schaffen.



Und was macht der Gesang? Romaric Lamare ist ein moderner Thrash-Schreihals, der sich vor seinen Genrekollegen zu keiner Zeit verstecken braucht. Er verzichtet komplett auf Klargesang, überzeugt aber in einigen Refrains durchaus mit seinem Melodiegebrüll. Vielleicht könnten diese Songhöhepunkte noch etwas akzentuierter und letztendlich prägnanter ausfallen, aber schon jetzt ringt mir die Leistung des Sangesbarden ein beeindrucktes Nicken ab.



Thrashfreunde aufgepasst! Ihr solltet euch "Annihilating The Shades" der Franzosen MALKAVIAN unbedingt irgendwie besorgen, denn selbst wenn sie das Rad nicht neu erfinden, die stark und wuchtig produzierte Scheibe bringt eure heimischen vier Wände zum Wackeln und den Bewegungsapparat in Fahrt. Noch ein gut gemeinter Rat meinerseits: der Wohnzimmertisch steht IMMER im Weg!



Anspieltipps: Resurgence, The Great Overset, Ruins