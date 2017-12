Neues Kraftfutter für die CELTIC FROST-Gemeinde

Den Gedanken, dass sich viele Vertreter der extremen Sparte immer noch auf Bands und Platten beziehen, die teilweise schon mehr als drei Dekaden auf dem Buckel haben, sollte man ab und an noch einmal vertiefen. Schließlich bedeutet dies gleichzeitig auch, dass alle nachfolgenden Ereignisse im brutaleren Teil des Business' eigentlich nicht mehr von Bedeutung sind und waren - zumindest für Rotten wie MALLEUS, bei denen CELTIC FROST und BATHORY die altbekannten Wegbereiter des eigenen Sounds gewesen sind. Die Truppe aus Boston veröffentlicht dieser Tage ein extrem räudiges Debüt, dessen treibender Einfluss ganz klar die ersten drei Alben der Schweizer sind, die aber als eine der wenigen Truppen auch wirklich die Essenz dieses Sounds einfangen kann, ohne dabei große Kompromisse eingehen zu müssen. Und alleine das verdient schon mal Respekt.



Doch auch der generelle Output auf "Storm Of Witchcraft" gehört gefeiert, nicht nur wegen der Authentizität des Sounds und der Entschlossenheit der Darbietung. Das Songwriting als solches überzeugt in allen Facetten, sei es nun in einem, verrohten Doom-Track wie dem ersten Teil des 'Demonology'-Doppels oder in radikalen Black/Thrash-Abfahrten wie 'The Wolf' und 'Act Of Faith', in denen sich MALLEUS als eine der wichtigsten neuen Vertretungen der alten Schule noch einmal klar positionieren kann. Denn für einen Newcomer ist die Performance auf "Storm Of Witchcraft" schon erstaunlich souverän.



Insofern sollte man gar nicht mehr viele Worte verlieren, da die sieben Songs dieser Erstaufnahme definitiv genügend Aussagekraft haben. MALLEUS steht für Black/Thrash der Sonderklasse und hat sich in den Jahreslisten auf den letzten Drücker noch an eine vordere Position gemogelt!



Anspieltipps: Demonology I, The Wolf, Storm Of Witchcraft