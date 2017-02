Einfach stark!

Nach unzähligen Gastspielreisen sollte man meinen, dass der MALRUN-Sound inzwischen gefestigter ist und die Band ihr Material ab und an etwas besser auf den Punkt bringt. "Oblivion Awaits" straft den hoffnungsvollen Kritiker jedoch Lügen - doch ausgerechnet das ist auch gerade gut so. Denn die neue EP entpuppt sich als relativ unberechenbarer Ausflug in die Welt der zeitgemäßen Rockmusik und entwickelt sich zu einem sphärischen Crossover aus Heavy-Rock-Sequenzen, vereinzelten Modern-Metal-Elementen und vielen Alternative-Anleihen.

Die Vielfalt der EP ist immens, weshalb es eigentlich sehr schade ist, dass MALRUN für den aktuellen Silberling lediglich das Shortplay-Format gewählt hat. Fast schon Power-Metal-artige Momente, wie man sie in 'Breaking The Illusion' und 'Oblivion Awaits' entdeckt, stillen nämlich längst nicht den Durst nach zusätzlichem Material, sondern machen Lust auf viel, viel mehr. Und bei Nummern wie 'The Underworld' und 'The Wilderness Of Pain' kann man von den progressiven Versatzstücken gar nicht genug bekommen, da die Band hier auf ähnlich kreativen Pfaden wie die Kollegen von PAIN OF SALVATION unterwegs ist.

Was bleibt, sind daher sechs Kompositionen, die das ganze emotionale Spektrum abdecken, musikalisch unglaublich facettenreich sind und auch in Puncto Hooklines und Heavyness keine Wünsche offen lassen. MALRUN also kompakter? Nein, diesen Wunsch erfüllen die Schweden nicht. Und hoffentlich bleiben sie auch dabei und stürzen auch in Zukunft jedwede Berechenbarkeit. Denn darin sind die fünf Musiker für den Moment einsame Klasse!

Anspieltipps: The Underworld, Oblivion Awaits, Breaking The Illusion