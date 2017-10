Spannende Experimente aus dem BJÖRK-Umland

Island... BJÖRK... MAMMÚT... irgendwie ist die Insel im hohen Norden immer noch ein Garant für hochwertige experimentelle Kost, die man nicht mal eben so zum Nachtisch vertilgt. Die Parallelen zur relativ frisch gegründeten Copmbo aus Reykjavík und der wohl wichtigsten Künstlerin des gesamten Staates liegen auf der Hand, doch sie werden nicht derart ausgelegt, das man hier von Nacheifern oder gar Kopieren reden möchte. Was MAMMÚT auf "Kinder Versions" zaubert, ist die ganz hohe Kunst der psychedelischen Musik, mal aufregend, mal introvertirt, mal auch völlig undurchdringlich, aber jederzeit intensiv und berauschend. Das Material der neuen Scheibe erinnrt bisweilen an HEATHER NOVA und TORI AMOS, zumindest wenn man deren experimentelle Phasen als Maßstab nimmt - und wenn jetzt immer noch kein Interesse geweckt ist, dann stimmt irgendetwas nicht!



"Kinder Versions" ist derweil ein sehr modernes Album geworden, das sich elektronischen Spielereien ebenso wenig verwehrt wie genreübergreifenden Popsounds, mit denen MAMMÚT die Einddringlichkeit der Songs weiter absichert. Hypnotische Nummern wie 'Pray For Air' und 'Kinder Version' mögen zwar weit von dem entfernt sein, was man im Allgemeinen unter Rockmusik zusammenfasst, doch die Zielgruppe (nämlich das Independent-Publikum) wird sich daran nicht stören, weil es schlichtweg spannend ist, was die Isländer auf ihrem neuen Werk erarbeiten und probieren.



Und dennoch muss man sich auf den vergleichsweise komplexen Prozess einlassen, den die Nordeuropäer hier initiieren. Da muss das Feeling stimmen, die Bereitschaft abzutauchen, sei es auch in Chillout- und Lounge-Arrangements, und es sollte gegeben sein, dass man Minimalismus genießen kann. Unter diesen Voraussetzungen öffnet sich hier ein wunderschönes Album, ein zudem sehr facettenreiches Stück Musik, mit dem diese Band sicherlich den Durchbruch schaffen wird. BJÖRK hätte es jedenfalls kaum besser machen können!



Anspieltipps: Kinder Version, Sorrow