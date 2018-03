Brutal und plump - keine gute Mischung!

Die Konkurrenz ist definitiv zu stark, als dass MANHATTAN LOVESTORY gleich mit dem ersten Silberling ordentlich durchstarten könnte. Die Band ist zwar schon seit acht Jahren aktiv, hat in all dieser Zeit aber offenkundig noch keine allzu großen Fortschritte beim Songwriting gemacht - zumindest sind dies die Eindrücke, die das selbst betitelte Debütalbum hinterlässt.

Auf "Manhattan Lovestory" hagelt es nämlich weitestgehend unspektakuläre Deathcore-Grooves, die walzenartig aufgefettet werden, inhaltlich aber nur selten wirklich für Nackenmuskelanspannung sorgen. Die Band ist nämlich nur in den Momenten wirklich überzeugend, in denen man das Tempo ordentlich anzieht ('Extinct'), kann sich in kreativer Hinsicht aber auch hier nicht vom Durchschnitt befreien, weil weitestgehend stumpf und ohne jeden Funken von Eigenständigkeit geprügelt wird. Dass hier und dort mal eine paar kurze Leads auftaauchen, ist ein echter Segen, wird aber viel zu selten genutzt, um das letztendlich eher einfältige Material mal etwas firscher zu gestalten.

So kommt es, dass MANHATTAN LOVESTORY auf der Zielgeraden zwar auf viele brachiale Riffattacken und eine Menge Gebrüll zurückblicken kann, nicht jedoch auf ansprechendes Songmaterial mit bleibendem Wert. Ohne eigenen Kopf und eigene Ideen geht in dieser Szene nicht wirklich viel, und wer krampfhaft Bands wie THY ART IS MURDER nachahmt, ohne dabei die entsprechenden Effekte zu erzielen, wird mittelfristig auf der Strecke bleiben. MANHATTAN LOVESTORY ist noch nicht völlig abgeschrieben, doch im nächsten Versuch sollte deutlich mehr herumspringen als auf dem gleichnamigen Erstling. Sonst wird das mit der professionellen Laufbahn nicht mehr viel.

Anspieltipps: Extinct, Denial