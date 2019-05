Rhythmisch tight und himmlisch melodiös.

MARATON ist eine neue junge Band aus Norwegen, die mit "Meta" nun ihr Debüt vorlegt. Eine gewisse Bekanntheit hat sie allerdings schon im Internet erlangt, denn scheinbar werden ihre Songs ganz gerne gestreamt. Verständlich, MARATON macht ziemlich interessante, moderne Rockmusik, bei der Eingängigkeit und spieltechnischer Anspruch kein Widerspruch sind. Zudem hat MARATON noch zwei große Plusse: einen einprägsamen Sänger und eine sehr auffällige Rhythmus-Sektion. Damit drängen sich zwei Vergleiche geradezu auf, nämlich der zu MUSE, was Gesangslinien und Intonation angeht, und der zu THE INTERSPHERE, einer Truppe, die oft mit ähnlich stakkato-artigen Rhythmuspatterns arbeitet. Und wie beide Bands schafft es MARATON, der Nachwelt den ein oder anderen himmlischen Refrain zu überliefern. Checkt mal 'Prime' oder 'Spectral Friends'. Das erinnert manchmal auch ein wenig and die größte norwegische Pop-Band A-HA.

So, und wie finde ich nun das Ganze? Kurzweilig, interessant, eigenständig, ziemlich gut also, würde ich sagen. Allerdings empfinde ich die oben genannten Stärken an manchen Stellen auch als Schwächen. Der Gesang kann bisweilen ziemlich over the top sein, und dann kann das etwas weinerliche Timbre auch negativ aufgenommen werden. Und manchmal machen sie mich einfach auch nervös und unruhig mit ihrem komplexen Stakkatos. Genie und Wahnsinn sind hier nah beisammen, vor allem bei 'Altered State', das ich manchmal nahezu göttlich finde, bei nächsten Hören aber auch mal wegklicken muß. Alles in allem kann ich aber doch beide Daumen nach oben recken: MARATON könnte sich durchaus in einer eigenen Nische zwischen modern-progessivem Prog á la LEPROUS/SOEN/THE INTERSPHERE und kommerziell erfolgreichem Bombast-Rock der Marke MUSE und DREDG einnisten. Ich bin obendrein gespannt, wie tight die Band live agiert. Ohren auf also.