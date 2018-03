Dreckig, fies, aber manchmal zu knapp

Es sind so viele coole Grind-Geschichten, die die Belgier von MARGINAL auf ihrem neuen Album erzählen. Doch leider enden sie nicht alle mit einem Happy End, denn die Jungs haben sich gelegentlich das Recht herausgenommen, die Story in der Mitte einfach abzubrechen und die Songs in ein Fragment zu verwandeln, das bei weitem nicht so wirkt wie die etwas bessr durchdachten Abfahrten. Und so stehen auf "Total Destruction" nicht nur dreckige Vollgas-Blasts mit reichlich Substanz, sondern mindestens genauso viele abgehackte Stücke, bei denen die Qualitäten der Benelux-Truppe nicht bis zum Ende ausgeschöpft werden.



Die Anfänge der neuen Scheibe sind allerdings extrem viel versprechend; 'Barbarians' und 'Delirium Tremens' glänzen mit herrlich fiesen Crust-Grooves, zelebrieren den dreckigen Punk und überrollen den Hörer mit einer derben Todesblei-Kante, die ein wenig an die schnelleren Stücke von THE CROWN erinnert. Aber das Niveau schwankt ganz gewaltig, weil diese fragmentierten Momente langsam aber sicher um sich greifen. 'Useless Scum' beispielsweise erfährt ein viel zu abruptes Ende, und auch das an sich starke 'I Used To Be Intelligent' ist nicht ganz rund, weil die überzeugenden Idee nicht zu Ende gedacht werden.



Zum Glück für die Belgier sind die einzelnen Highlight-Augenblicke aber so stark, dass man sich die Begeisterung für die gemeinen D-Beat-Attacken auch durch die weniger begeisterungsfähigen Zwischenpassagen nicht vermiesen lässt. Songs wie 'Total Destruction' und das mit einem coolen Intro gesegnete 'Rat Kebab' halten MARGINAL auf Kurs und halten die Scheibe in guter Erinnerung. Und dennoch: Ausbaufähig ist "Total Destruction" allemal!