All One Tonight (Live at the Royal Albert Hall)

Eindrucksvolle Symbiose aus Rock und Klassik in Vollendung!

Die Briten sind eine ganz besondere Band. Zum einen haben sie bereits früh auf die Kraft der Fans gesetzt, vor allem die finanzielle. So ließ sich MARILLION schon ihr 2004er Album "Marbles" vom Schwarm finanzieren. Zum anderen hat dies den Musikern die Möglichkeit gegeben, unbeirrt von kommerziellen Zwängen ihren musikalischen Visionen zu folgen. Das führte dazu, dass die Alben sich oft wenig ähnelten und eine progressive Kraft wie "Marbles" einem eher unspannenden "Somewhere Else" den Weg bereitete. Auch danach konnte man nie sicher sein, was die Wundertüte, die ein neues MARILLION-Album bedeutete, ans Tageslicht bringen würde. Doch die Fans lassen nicht ab von ihrer künstlerisch wertvollen, vielseitgen Band und so kam 2016 das bislang letzte Album "F.E.A.R." auf dem Markt. Im gleichen Jahr spielte MARILLION in der Royal Albert Hall in London ein besonderes Konzert, das gefilmt und natürlich auf Racket Records, dem Bandeigenen Label, veröffentlicht wurde.

Nun folgt ein allgemeiner Release dieser Doppel-DVD bzw. Blu-ray oder auch Doppel-CD über Earmusic, sodass das gute Stück nun auch in Geschäften erwerbbar ist für Normalsterbliche, die nicht als MARILLION-Jünger regelmäßig den Bandshop heimsuchen. Und gut ist stark untertrieben, denn gerade das Bilddokument unterstreicht das Besondere des Abends, wobei natürlich Bild und Ton von ausgezeichneter Qualität sind, aber das ist natürlich mittlerweile selbstverständlich.

Der erste Silberling enthält das 2016er Album "F.E.A.R." komplett. Da das bislang letzte Studioalbum der Band ein Konzeptalbum ist, bringt die Band ihre Vorstellung davon auch in dieser Form auf die Bühne. Hier beeindruckt vor allem die Lichtshow, die Kameraperspektiven zwischen der gesamten Bühne und geradezu intimen Close Ups der Musiker werden durch Bilder des Publikums ergänzt, deren wachsende Begeisterung selbst vor dem Bildschirm ansteckend ist. Ist diese Aufnahme besser als "F.E.A.R." im Studio? Ja, tatsächlich, die Dynamik des Livespiels ergänzt die Stücke, die sich sonst kaum von den Studioversionen unterscheiden. Disk eins ist ein beeindruckendes Live-Dokument in einer einzigartigen Halle, die die Band auf der Höhe der Zeit bei einer Performance eines ihrer zukünftigen Klassikeralben zeigt.

Doch das ist nur dir Hälfte des Pakets. Auf der zweiten Scheibe wird die Band von IN PRAISE OF FOLLY unterstützt, einem Quartett aus Streichern, die wiederum durch Flöte und Horn ergänzt wird. Für diese Kollaboration hat sich die Band eine Reihe von Liedern ausgesucht, die alle aus der Zeit nach der Trennung von Ex-Sänger FISH stammt und deren neueste Komposition aus dem Jahr 2004 stammt. Auch wenn die Band häufig mit ihren ersten vier Alben identifiziert wird, ist das hier der Klassikerkatalog der Mark 2-Besetzung mit Steve Hogarth, die immerhin dreimal so viele Alben hervorgebracht hat wie mit FISH. Aber wie bei MARILLION üblich werden auch hier ein paar weniger offensichtliche Stücke gewählt, wenn es um die Setlisten geht, ist dies die "Band of a Thousand Faces".

Das gewaltige 'The Space' eröffnet den Reigen, 'Afraid Of Sunlight' folgt. An dieser Stelle weiß der Betrachter bereits, dass sich die Arrangements mit den klassischen Instrumenten auszahlen. Hier wird nicht einfach eine dicke Schicht akustischen Zuckergusses über den Sound gelegt, sondern die neuen Instrumente integriert. Die ruhigen Passagen, die viele MARILLION-Songs ausmachen, bleiben bestehen, die klassischen Klänge geben dem Ganzen mehr Tiefe und eine größere Dynamik. Die Lieder erstrahlen in einem völlig neuen Glanz.

Dabei ist IN PRAISE OF FOLLY aber nicht immer im Vordergrund. Die Band darf genauso wirken, als ob sie allein auf der Bühne wäre und ihre Instrumente büßen nichts an Durschlagskraft ein. Steve Rothery zaubert zahlreiche großartige Soli aus seinen Saiten und Sänger Hogarth ist der bekanntermaßen charismatische wie auch aktive Frontmann. So geht es über das intensive 'Easter' über das Lichtermeer des Publikums in 'Go!' bis hin zu dem epischen 'Neverland' auf hohem Niveau weiter, bis ein erneut gespielter Teil aus "F.E.A.R.", nämlich 'Leavers V. One Tonight', den Konzertabend zu einem Abschluss bringt.

Wow, tatsächlich ist "All One Tonight (Live at the Royal Albert Hall)" nicht einfach eine weitere Filmaufnahme eines MARILLION-Gigs geworden, sondern ganz sicher ein Meilenstein in der Bandgeschichte, der es verdient, dokumentiert zu werden. Selbst Musikfreunde, die nicht mit der Band und ihrem Schaffen vertraut sind, sollten diese Anschaffung in Erwägung ziehen. Für Fans der Band ist die Blu-ray zu empfehlen, die beide oben genannte Konzertteile auf einer Scheibe enthält und auf einer zweiten mit einer Dokumentation namesn "We Will Make A Show" und den Songs des zweiten Sets in "Screen Media"-Versionen enthält. Weil mir diese Disk nicht vorliegt, kann ich über den Inhalt keinen Kommentar abliefern, aber da die Blu-ray und die DVD aktuell preislich ähnlich liegen, sollte der Griff im Zweifel zur Blu-ray gehen.