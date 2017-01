die beste Murmel der Welt.

Wer beinharter Fan von MARILLION ist, für den ist das alle zwei Jahre stattfindende MARILLION-Wochenende ganz sicher ein Höhepunkt. Im nächsten Jahr findet ein solches Wochenende in England (klar), den Niederlanden, Polen und Chile statt. Geboten werden spezielle Shows an den drei Abenden, dazu gibt es Fragerunden, Autogrammstunden und mehr. Diese Fannähe ist sicher auch ein Grund dafür, warum MARILLION eine so breite, treue Fanbasis hat.



Im März 2015 wurde an einem der Abende dabei das komplette "Marbles"-Album live aufgeführt. Vor einer großartigen Kulisse im niederländischen Port Zélande zelebriert das Quintett ihr in meinen Ohren vielleicht bestes Album. Das sehen sicher auch einige Fans vor Ort so, denn die Stimmung ist beginnend mit dem eröffnenden 'The Invisible Man' fantastisch. Bei 'Genie', dem Refrain von 'Ocean Cloud' oder 'You're Gone' wird auch fleißig mitgesungen, ansonsten ist aber vor allem der Jubel zwischen den Songs Ausdruck der Euphorie. Im Mittelpunkt der Show steht natürlich Steve Hogarth, der mit durchaus theatralischer Note die Songs wahrhaft zelebriert. Die Herren Trewavas (b.), Kelly (kb.), Mosley (b.) und Rothery (gt.) sind natürlich keine Entertainer, aber an ihren Instrumenten so gut, dass auch da das Zuschauen Spaß macht.



Wem auf der Bühne zu wenig los ist, der darf sich auf die Projektionen im Hintergrund freuen, die wunderbar mit den Songs harmonieren und zudem äußerst geschickt die Bühne in ein großes Dreieck tauchen. Ja, das sieht schon richtig gut aus. Nach dem unsterblichen 'Neverland' sind 100 Minuten "Marbles" vorbei und es gibt noch drei Zugaben. Mit 'King' und 'Out Of The World' hört man die Höhepunkte von "Afraid Of Sunlight", bevor 'Sounds That Can't Be Made' die immer noch singenden Fans in die Nacht entlässt. Das ist wahrlich ein 'Fantastic Place'.



Sound, Bild & Schnitt sind dabei auf allerhöchstem Niveau. Wer eine Surround-Anlage an seinem BluRay-Player angeschlossen hat, bekommt beinahe das Gefühl dabei gewesen zu sein.



Erwerben könnt ihr "Marbles In The Park" als BluRay, DVD oder 2-CD, wobei die audiovisuelle Variante in meinen Augen zu bevorzugen ist. Hier gibt es auch noch einmal die Projektionen von der Show sowie einen Trailer zur Dokumentation "Unconventional" als Bonus. Die Doku wurde im Dezember 2015 von der Band veröffentlicht und ist auf ihrer Homepage zu erwerben. Dort gibt es zudem auch noch die anderen beiden Abende von diesem MARILLION-Wochenende als CD zu kaufen und noch einiges mehr, was es nicht in die normalen Shops geschafft hat. Da lohnt sich ein Besuch.