Tiefer Einblick in die Bandgeschichte.

Die englischsprachige Track-By-Track-Serie von Sonicbond Publishing habe ich ja bereits ein paarmal vorgestellt, sodass ich hier sicher mit der kurzen Einleitung auskomme, dass es sich um eine Abhandlung der Aufnahmen aller Alben und Stücke einer Band innerhalb eines gewissen Zeitraumes handelt, und zwar aus der Sicht eines Hörers mit tieferen Kenntnissen der Band, aber nicht um eine autorisierte Biographie. Ich würde es als Sicht eines fortgeschrittenen Fans bezeichnen.



Die Achtziger Jahre waren die Hochzeit der Band MARILLION für die alten Progfans, also die, die sie damals gerne als GENESIS-Klon verdammten. Auch wenn die Band mit ihrem auf Fish folgenden Sänger Steve Hogarth zahlreiche brillante Alben aufgenommen hat, bleiben die vier Werke mit Derek Dick das A und O der Bandgeschichte, eben weil es die ersten waren. Doch tatsächlich ist auch das Album "Season's End", das erste mit Hogarth, enthalten, denn es wurde 1989 veröffentlicht, und sogar das erste Soloalbum des Ex-Sängers FISH, "Vigil In A Wilderness Of Mirrors", das 1990 erschien. Das ist eine sinnvolle und wirklich runde Auswahl, um die Ära Fish zu kommentieren, allein für diese Wahl gebührt dem Autor Nathanial Webb ein großes Lob.



Das Buch wird mit einem interessanten und ausführlichen Teil über die Ursprünge der Band eröffnet, in dem auch die alten Demoaufnahmen Erwähnung finden. Ich kenne die Band ein wenig, aber dass es zwei Versionen des Liedes 'Alice' gab, war mir neu. Anmerkung für alle Fans der Band: die Demoaufnahmen sind nicht allzu gut und man merkt, dass die Band sich noch finden muss. Es gibt einen Bootleg mit den meisten der Songs, aber ich als großer MARILLION-Fan würde sagen, dass man sich das Geld sparen kann.



Danach folgen alle regulären Aufnahmen, geordnet nach Jahr und ergänzt um Bonustracks und Single-B-Seiten. Webb beschreibt dabei die Lieder gekonnt musikalisch, geht aber wenig auf Hintergründe und Entstehungsgeschichten ein. Wie bereits gesagt, es ist ein Guidebook für Hörer, keine Biographie. Mit dem Buch in der Hand kann man die Alben und Stücke schön nachvollziehen und im Anschluss an die Liederbeschreibungen gibt es passend verfasste, kurze Abrisse der Bandgeschichte und Ereignisse nach dem jeweiligen Release. Doch gerade Fishs Lyrics bedürfen einer tieferen Analyse und Erklärung, das will dieses Buch aber nicht bieten und es würde wohl auch den Rahmen sprengen. Es wäre aber auch ein sicher wertvolles Dokument für Fans, sollte sich mal jemand daran trauen.



Zwischendurch verlässt Webb jedoch seine Perspektive, er schiebt erneut Abschnitte mit Bandgeschichte ein, ohne die die Alben auch schwieriger einzuordnen wären. Darunter befinden sich schöne, einfühlsame Abhandlungen, die auch manchmal die Brutalität des Geschäfts, beispielsweise als Schlagzeuger Mick Pointer rausgeworfen wurde, aber auch die Strapazen des Bandlebens auf Tour deutlich werden lassen. Dabei scheint aber manchmal durch, dass Webb auch durchaus eine eigene Meinung zu den Vorfällen hat und er, vielleicht unterbewusst, Partei ergreift, speziell zu der Zeit, als Fish und der Rest der Band zunehmend Probleme bekamen. Das ist menschlich und normal und macht seinen Text authentisch.



Der Autor hat das Buch "MARILLION in the 80's" genannt, aber er gibt noch einen informativen Ausblick auf die Jahre nach der Kernzeit seines Buches. Das ist zu loben für die Jahre unmittelbar nach "Season's End" und "Vigil In A Wilderness Of Mirrors", aber danach reicht eine so oberflächliche Abhandlung natürlich nicht aus und kann nur ein Vorgeschmack sein auf die Track-By-Track-Bücher über das Solowerk von FISH und "MARILLION in the 90's And Beyond".



Das Buch ist wie immer in dieser Serie in schwarz-weiß gehalten und hat ein paar Seiten mit Farbfotos, was gerade bei MARILLIONs bunten Album- und Singlecovers sinnvoll ist. Dass ein solches Buch von einem amerikanischen Autor stammt und nicht von einem Briten, erstaunt zuerst einmal, doch Webb erhält Glaubwürdigkeit dadurch, dass er als Musiker selbst auch erfolgreich ist, unter anderem mit BETH HART, und seine sprachlichen Faähigkeiten verwundern auch nicht, wenn man weiß, dass er auch Romanautor ist. Da das Buch wie üblich für überschaubare £15 bei Burningshed.com erhältlich ist, kann ich nur empfehlen, die Reise durch MARILLIONs 80er mit Nathaniel Webb anzutreten.