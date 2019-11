Gelungenes "Band trifft Orchester"-Experiment!

Die Briten MARILLION waren schon immer eine außergewöhnliche Band. Egal ob sie ihre Fans auf einem neuen Studioalbum mit einer neuen Ausrichtung überraschen, oder bei der Finanzierung ihre Alben neue Wege gehen und sich weit vor dem Trend schon mit dem Thema Crowdfunding befassen. Sicher ist nur, dass man es immer mit einer Band zu tun hat, die voll hinter ihrer Musik steht und sich in keinster Weise anbiedert. Da überrascht es nicht, dass auch der aktuelle Output "With Friends From The Orchestra" wieder mit einer unerwarteten musikalischen Wendung aufwartet und alte Bandklassiker in neuem Gewand präsentiert.



Hierfür schloss sich der Fünfer Anfang des Jahres im "The Racket Club" und den "Real World Studios", in denen ansonsten PETER GABRIEL seine Alben produziert, gemeinsam mit einer kleinen Auswahl von Orchestermusikern ein, um Songs aus dem eigenen Backkatalog einen frischen Anstrich zu verpassen. Und schon im eröffnenden 'Estonia' zeigt sich, dass das belgische Streicherquartett IN PRAISE OF FOLLY, sowie Sam Morris am Horn und Emma Halnan an der Flöte als neue Facetten im MARILLION-Sound eine hervorragende Figur machen. So steht diese Neuinterpretation der Originalversion von "This Strange Engine" in nichts nach, kommt nur dank der Streicher, die hier großteils die Keyboards ersetzen, deutlich verträumter daher. Welche Version dem Hörer besser gefällt, ist daher eine absolute Geschmacksfrage.



Ähnlich verhält es sich auch mit den weiteren Tracks auf diesem Silberling, denn egal ob es nun um 'Fantastic Place' oder 'The Hollow Man' geht, immer offenbaren die reduzierten Arrangements neue Facetten der ursprünglichen Kompositionen, bleiben aber so nah am Original, dass es rein im Ohr des Hörers liegt, welche Variante bevorzugt wird. Einzige Ausnahmen sind hier die beiden Epen 'The Sky Above The Rain' und ganz besonders die grandiose Umsetzung von 'This Strange Engine', die beide meiner Meinung nach auf "With Friends From The Orchestra" noch einmal deutlich stärker daherkommen. Gerade 'This Strange Engine' bekommt dank des Konstrast zwischen Streichern und kantigen Synthie-Sounds noch einmal eine ganz neue Dimension und klingt so auch zwanzig Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung frischer denn je.



Insgesamt ist MARILLION mit dem neuen Langspieler erneut ein echter Coup gelungen, denn im Gegensatz zu vielen anderen "Rockband trifft Orchester"-Experimenten flechten die Briten Streicher, Horn und Flöte deutlich gekonnter in den Bandsound ein, sodass die Linie zwischen Band und klassischer Instrumentierung immer wieder verschwimmt. Fans der Prog-Legende können entsprechend bei "With Friends From The Orchestra" bedenkenlos zuschlagen, denn auch jemand der schon alle MARILLION-Scheiben im Schrank stehen hat, wird dank der Neuinterpretation noch frische Facetten an seinen Lieblingstracks entdecken.