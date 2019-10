Wüsten-Rock der ganz besonders gelungenen Art.

Schon die ersten beiden Alben wurden von meinen Kollegen Mathias Freiesleben und Raphael Päbst durchweg positiv rezipiert und in diesem Jahr legen die Franzosen bereits ihre vierte LP auf den Tisch. Das Trio MARS RED SKY spielt nun also auch auf "The Task Eternal" seine ganz eigene Interpretation von Stoner Rock: Die Abwechslung aus stilistisch prägendem und immer leicht melancholisch wirkendem Gesang und basslastigen und gewaltig doomigen Instrumental-Passagen sorgt für eine bei aller Düsternis erfrischende Musik, die man weder dem psychedelischen noch dem wüstigen Rock so richtig unterordnen kann.

Schon beim Opener zeigt Julien Pras, wie gelungen und gefühlvoll man die Vocals zu doomigen Saiten-Sounds inszenieren kann und sich von der Konkurrenz absetzt. Die toll komponierten Melodielinien gewinnen auch durch den dezenten Hintergrundgesang der anderen Instrumentalisten nochmal an Qualität und hinterlassen gleichzeitig einen verträumten, psychedelischen wie auch zurückhaltend-dystopischen Eindruck. 'Collector' besticht dann in meinen Ohren vor allem durch den genialen Bass-Sound, der gemeinsam mit dem eventuell etwas unkonventionellen und wahrscheinlich auch gerade deswegen äußerst gelungenem Songwriting das erste Highlight markiert. Der gelungene Stilmix und das geschickte Verweben von mal mehr psychedelischen und mal deutlich metallischeren und doomigen Ansätzen machen in der Folge fast jeden einzelnen Song zu einem kleinen Hit. Das Duo aus 'Recast' und 'Reacts' könnte in der Ausrichtung kaum unterschiedlicher sein und gehört dennoch nicht nur aufgrund identischer Buchstaben im Titel unverkennbar zusammen. Mit 'Hollow King' und 'Soldier On' wird vor dem akustischen Abschluss noch einmal alles, was die Musik von MARS RED SKY so toll macht, in voller Breitseite präsentiert.

Man hat es hier ohne Frage mit einer Combo zu tun, die ihre Ausnahmestellung im unüberschaubaren Wust aus Stoner- und Psych-Rock-Bands mit "The Task Eternal" noch einmal deutlich untermauert. Genre-Fans sollten ohne zu zögern zugreifen und sich gegebenenfalls auch am Backkatalog der Band gütlich tun.