Horror, Drone und Ambient - eine gewagte Mischung!

Horror-Show im Ambient-Modus - darauf konzentrieren sich die beiden Musiker von MARTYRIA auf ihrem Debüt-Release, der dieser Tage via Hammerheart Records freigeschaltet wird. Das niederländische Extrem-Metal-Label hat in seiner traditionsreichen Geschichte immer wieder mal Exkurse in die Welt der experimentellen Sounds durchgeführt, welche mit "Martyria" nun einen vorläufigen Höhepunkt finden. Die fünf düsteren, Drone-tauglichen Nummern überzeugen zwar mit einer enorm dichten Atmosphäre und öffnen einige schaurig anmutende Klangwelten, bleiben aber definitiv Special Interest für Liebhaber Soundtrack-artiger Soundscapes. Vielleicht ist daher auch die Entscheidung gefallen, dieses Album (vorläufig) nur als Vinyl herauszugeben.

Wer jedoch mit den beiden Griechen abtauchen mag und die oben genannten Voraussetzungen mitbringt, erlebt ein ziemlich intensives Klangevent, das vor allem auf der Zielgeraden noch einmal mächtig unter die Haut geht, obschon MARTYRIA in Tracks wie 'Nyx' und 'Eschaton' vergleichsweise wenig variiert und Abwechslung ohnehin nicht zu den markanten Ereignissen dieses Albums zählt. Vielmehr ist es die Art und Weise, wie die Combo mit minimalistischen Effekten nachhaltige, hypnotische Epen zelebriert, die sich nicht sofort einprägen, die aber auch nicht mehr aus den Ohren verschwinden - und genau diesen Effekt wollten George Zafiriadis und Lena Merkouri schließlich auch erzielen. Drone- und Ambient-Beseelte sollten sich den Namen MARTYRIA daher merken und bestenfalls direkt in dieses feine Vinyl-Schmuckstück investieren.