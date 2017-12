Black-Metal-Standards Part X.

Die venezianischen Schnabelmasken als Kernthema eines Black-Metal-Releases? Das klingt nach einer ausgefallenen Symbiose, die MASCHARAT auf ihrem selbst betitelten Debüt in die Waagschale legen möchten. Doch die inhaltliche Thematik spiegelt sich in den Sounds von "Mascharat" leider nicht wieder; die Musiker aus Mailand bieten nämlich nichts anderes als typischen Black Metal nordischer Prägung. Und am Ende ist das Debüt eigentlich nur eine weitere Ehrerbietung an die zweite Welle - zwar nicht schlecht dargeboten, unterm Strich aber viel zu unspektakulär, als dass man sich gerne länger mit der Materie beschäftigen wollte.



Die Italiener verpatzen schon den Start gewaltig; das Intro mit seinem leichten Horror-Flair weckt noch Interesse, doch das ungehobelte 'Bauta' und das überlange, irgendwann im Nirgendwo versackende 'Médecin De Peste' sind keine Einladungen, sich weiter mit dieser Band und ihrem neuen Album auseinanderzusetzen, weil man diesen Stoff (und das zumeist überzeugender) schon so, so oft vorgesetzt bekommen hat.

Immerhin weiß sich die Band im Laufe der Zeit zu verbessern und hat mit dem halbwegs hymnischen 'Iniziazione' und dem okkulten 'Rito' auch Material in der Hinterhand, dass den durchschnittlichen Standard überragt. Im Großen und Ganzen ist "Mascharat" aber dennoch nicht mehr als solide, kaum spannende Handwerkskost, der man aber zugutehalten muss, dass ihre Urheber ihr Ding konsequent durchziehen. Doch für den Moment kommt dabei leider noch nicht genug herum!



Anspieltipp: Rito