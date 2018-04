Solider finnischer Death Metal

Es reicht sicherlich nicht aus, sich mit den philosophischen Inhalten eines H.P. Lovecraft zu schmücken und die lyrischen Bezugsquellen so weit nach vorne zu stellen, dass der musikalische Output in die zweite Reihe rückt. Ganz so krass geschieht dies auf dem neuen Album von MASK OF SATAN zwar nicht, doch die okkulten Themenschwerpunkte und der todesmetallische Output laufen zwischenzeitlich doch sehr stark aneinander vorbei, weil die Finnen es nur ganz selten schaffen, das Material auch mit der entsprechenden Atmosphäre auszustatten.

Betrachtet man "Silent Servants - Chants Of Lovecraftian Horroer" jedoch lediglich aus der Perspektive des Todebslei-Fanatikers, kann man der Truppe aus Tampere durchaus eine wertige Arbeit bescheinigen, die abwechslungsreich arrangiert wurde und ihre Stärken vor allem in den verschleppten, etwas groovigeren Parts ausspielen kann. Der selbst gewählte Vergleich mit SIX FEET UNDER hinkt zwar ein bisschen, weil MASK OF SATAN nicht mit der nötigen Brachialität vorgeht, doch daran sollte man das Album auch nicht messen. Viel mehr bewegt sich die Band im Fahrwasser älterer MORBID ANGEL-Releases, ist vielleicht nicht ganz so sehr auf Beschleunigung und Krachorgien spezialisiert, aber durchaus in der Lage, mit bösartigen Growls, dämonischen Leads und durchweg fiesen Harmoniebögen auf sich aufmerksam zu machen.

"Silent Servants - Chants Of Lovecraftian Horror" ist sicherlich nicht das Album, das nachhaltig begeistert oder extrem fordert. Aber als solide Arbeit mit einigen dezent ausgeprägten Black-Metal-Inhalten funktioniert der neue Silbeerling dieser finnischen Underground-Combo wirklich ganz gut.

Anspieltipps: Lurker At The Threshold, Silent Servants