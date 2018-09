Ist das langweilig ...

"Stalactites" ist das zweite und bis dato letzte Werk von MASQUERA DI FERRO, und wenn es nach mir ginge, dürften die Spanier es damit dann auch bewenden lassen. Denn so sympathisch sich die Band nach außen hin auch verkauft, so dürftig ist doch ihr Output und so langweilig ihre Songs - da gibt es dann auch leider nichts schön zu reden.

Das Quintett macht aber auch so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Da will man mit einem spektakulären Solo Aufmerksamkeit ziehen, kriegt es aber nicht einmal hin, die Basics einigermaßen zu befriedigen. Denn hier stehen nur total langweilige Riffs, eine Gesangsdarbietung, die vermuten lässt, dass hier jemand im Halbschlaf ins Studio marschiert ist, und schließlich Melodien, die selbst dann nicht zünden würden, wenn man ihnen etwas Dynamit beimischen würde.

Wie bitte kann es sein, dass irgendwer den Herren gesagt hat, dass sie Talent haben? Und wer ist wirklich so deppert und gibt dieser Band auch noch einen Plattenvertrag. Man könnte 100 klassisch orientierte Metal-Bands nach Zufallsverfahren zum Duell rufen, und es steht zu befürchten, dass MASQUERA DIE FERRO jedes einzelne Mal mit einer Niederlage herausgeht. Nein, sorry liebe Leute, aber so geht das nicht. Wenn alle Impulse sterben und jegliche Leidenschaft als letzter Rettungsanker ebenfalls abhanden gekommen ist, gibt es auch an dieser Stelle kein Pardon mehr. Dieses Album ist schlicht und ergreifend total schlecht. Milde ausgedrückt...