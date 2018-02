Geile Riffs in bestem ranzigen HM-2-Gitarrensound

Ein kalter Windzug, krächzende Raben, ein Klavier und dann ein knarzendes Öffnen einer Tür. So beginnt "Breeding Plagues", das dritte Album der spanischen Horde MASS BURIAL.



Was nach dem Öffnen der Tür folgt, ist dunkler Old School Death Metal. Direkt der Opener und Titeltrack 'Breeding Plagues' lässt bei keinem Fan von Bands wie BENEDICTION, DISMEMBER, GRAVE und wie sie nicht alle heissen Wünsche offen. Geile Riffs in bestem ranzigen HM-2-Gitarrensound, treibende Drums und tiefe Growls, die direkt aus den Gräbern Schwedens zu kommen scheinen. Passt irgendwie so gar nicht in die spanische Sonne. Die Soli, die die Spanier außerdem auf "Breeding Plagues" bringen (z.B. in 'I Must Remain Awake' und 'Cyanide'), sind vorzüglich. Ich verstehe gar nicht, warum ich diverse Anläufe gebraucht habe, um mit MASS BURIAL warm zu werden. Schließlich liefern die Spanier eine hervorragende Gitarrenarbeit ab.



MASS BURIAL schafft es von vorne bis hinten, den Hörer in seine Gruft hinunter zu zerren und sorgt dafür, dass man diese Gruft auch freiwillig nicht mehr verlassen möchte. Ganz stark!



Anspieltipps: Breeding Plagues, I Must Remain Awake, Age Of Blasphemy