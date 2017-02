Darauf kann man aufbauen.

Viel Zeit vergeuden wollten die Niederländer von MASS DECEPTION nicht. Nur ein Jahr nach ihrer Zusammenkunft hauen sie uns mit "Revelations" ein mehr als ordentliches Debüt um die Ohren und zelebrieren – wie so viele andere Vertreter der Jung&Wild-Thrash-Generation – die gute, alte Zeit, in der Luftgitarren, ausgeblichene Jeans und lange Mähnen angesagt waren. Für den Sound von MASS DECEPTION stehen vor allem SLAYER, EXODUS, DEATH ANGEL und TESTAMENT Pate, der nostalgische Duft der glorreichen Bay Area ist also allgegenwärtig und zieht sich wie ein roter Faden durch "Revelations".

Dass die Musik dieses Debüts alles andere als innovativ oder gar revolutionär erscheint, sollte klar wie Kloßbrühe sein. Doch das Rad wollen die MASS DECEPTION-Jungs auch nicht neu erfinden. Sie wollen schlicht und ergreifend riffen, headbangen, sägen, thrashen und moshen. Handwerklich braucht man ihnen auch nichts vormachen, der Scheuklappen-Thrash ist gut gemacht, geht ordentlich durch Mark und Bein und bereitet höllische Nackenschmerzen am nächsten Tag. Songs wie 'Divide And Rule', 'The Live' oder auch 'Weapons Of Mass Deception' sowie das SLAYER-Cover 'Criminally Insane' sind zwar keine lichterloh brennenden Highlights am Bay-Area-Abendhimmel, werten dieses Debüt dennoch ein wenig auf und machen Appetit auf mehr. Wer weiß, was künftig aus den Jungs wird, wenn sie zum einen in diesem Tempo weiter voranschreiten, zum anderen mit ein wenig mehr Mut zur Eigenständigkeit und scheuklappenlos agieren.