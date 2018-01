Endlich gibts dieses Brett auf CD!

So ganz neu ist das neue Album von MASSIVE ASSAULT gar nicht. Bereits im Juli 2017 wurde "Mortar" auf die Öffentlichkeit losgelassen. Damals jedoch nur auf Vinyl. Jetzt erscheint das Album der Niederländer erstmals auch auf CD.



Das Album hält, was die mir vorliegende Info der Promoagentur verspricht: Einen brutalen Mix aus klassischen holländischen, schwedischen und britischen Death Metal. Ein bisschen GOREFEST hier, ganz viel BENEDICTION da, und das ganze garniert mit einer Prise DISMEMBER. Das Album legt mit 'World Funeral' gleich brutal los und wird mit dem nachfolgenden Albumhighlight 'Cause/Effect' nochmals getoppt. Der Refrain dieses Monsters fräst sich direkt ins Gehirn. Das sind auch schon die beiden absoluten Perlen, der Rest kommt nicht ganz an diese beiden Stücke ran, ohne aber auch nur ansatzweise schlecht zu sein. Die Messlatte liegt halt nach 'Cause/Effect' sehr hoch.



Mit "Mortar" legt MASSIVE ASSAULT ein gewaltiges Brett vor, dass durch die Veröffentlichung auf CD hoffentlich mehr Gehör finden wird.