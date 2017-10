Messerscharfes Speed-Brett aus Deutschland

Die Jungs von MASTERS OF DISGUISE aus Deutschland sind mit "Alpha / Omega" mit ihrem dritten Album am Start. Der Bandname ist übrigens vom gleichnamigen SAVAGE GRACE-Album entliehen, und macht auch gleich deutlich, welche Art von Musik man von den Jungs erwarten kann. Speed Metal natürlich, gewürzt mit einigen Elementen aus dem Power Metal. Die beiden Vorgänger konnten bereits mehr als überzeugen und einige gute Kritiken einheimsen. Ich bin also sehr gespannt, ob "Alpha / Omega" da mithalten oder die Vorgänger vielleicht sogar übertreffen kann.

Das kurze Instrumentalstück 'The Rise (And Fall) Of Kingdoms' geht auch gleich richtig gut ins Ohr und deutet bereits grob an, was man von der Scheibe erwarten kann. Der erste vollwertige Song 'Sacrifice' legt dann gleich richtig los und schmettert dem Hörer rasiermesserscharfe, schnelle Riffs entgegen, welche, unterstützt vom kernigen Gesang von Alexx Stahl (sehr passender Name übrigens), das Speed-Metal-Herz gleich höherschlagen lassen. Gewürzt wird das Ganze immer wieder mit melodischen Gitarreneinlagen, die nur so vor Spielfreude strotzen. Man hört wirklich den Spaß raus, den die Jungs an dieser Musik haben.

Natürlich wird nicht die ganze Zeit Vollgas gegeben, es sind auch einige "langsamere" Songs enthalten, die eher in Richtung Power Metal gehen. 'Shadows Of Death' ist so ein Kandidat, der sich bereits nach einigen Durchgängen als derber Ohrwurm entpuppt. Die hohe Hitdichte auf "Alpha / Omega" ist generell beeindruckend. Ein Hammer nach dem anderen wird da scheinbar locker aus dem Ärmel geschüttelt. Ausfälle? Fehlanzeige! Langeweile? Nicht auf dieser Scheibe.

Wirklich jeder der beteiligten Musiker macht hier einen verdammt guten Job. Angefangen bei den Gitarristen, die riffen, als gäbe es kein Morgen mehr und den Hörer mit geilen Soli verwöhnen. Oder Sänger Alexx, der scheinbar jede Tonlage singen kann und das auch eindrucksvoll zeigt. Auch das Fundament aus Bass und Drums kann mehr als überzeugen. Kurzum, spielerisch gibt es absolut nichts auszusetzen.

Die Produktion der Scheibe, für die erneut Kalli Coldsmith in Verbindung mit Rolf Munkes verantwortlich ist, lässt auch keine Wünsche offen. Sie fällt klar und transparent aus, ohne jedoch den Gitarren die Schärfe zu nehmen. Auch die Drums hämmern schön druckvoll aus den Lautsprechern. Genauso muss diese Musik klingen. Ich wiederhole mich zwar, aber auch hier gibt es nichts auszusetzen.

Man kann es drehen und wenden wie man will, aber MASTERS OF DISGUISE hat hier nicht weniger als ein Jahreshighlight im Gepäck! "Alpha / Omega" macht von der ersten bis zur letzten Sekunde verdammt viel Spaß und bietet durchweg starke Songs mit hoher Hitdichte und Ohrwurmfaktor. Egal ob rasiermesserscharfe Riffs und pfeilschnelle Solos oder Midtempostampfer, die Jungs können auf ganzer Linie überzeugen. Man hört die Spielfreude aus jeder einzelnen Note. Mit ihrem Drittwerk haben MASTERS OF DISGUISE nicht nur ein absolutes Speed-Metal-Brett mit gelegentlichen Ausflügen in den Power Metal geschaffen, sondern auch eines der stärksten Alben des Jahres! Wer sich die Scheibe nicht zulegt, ist selber schuld.