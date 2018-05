Fetter Köln-Core!

"Constraints" ist das zweite Lebenszeichen der fünfköpfigen Progressive Metalcore-/Deathcore-Truppe MASURIA aus Köln. Bereits die Vorgänger-EP "Human Veil" (2015) konnte ordentlich Alarm machen und etwa den Jungs einen Auftritt beim lokalen Euroblast-Festival (2016) verschaffen, also da, wo der moderne Prog-Metal sein Reich hat.



Mit "Constraints" im Rücken haben die Jungs nun die eigene Messlatte nochmal ordentlich angezogen. Der mega fette, drückende Sound, der jeden synkopierten Beat mit Nachdruck ins Gesicht schlägt, fällt als erstes auf - meine Herren, das kesselt! Sicherlich revolutioniert MASURIA das Genre nicht, doch was die Kombo aus dem Deathcore-Brei hervorhebt, sind die intelligent eingewobenen Post-Metal-Anleihen. Auch gefällt mir richtig gut, wenn der vertrackte Weg zwischendurch verlassen und brachial drauflosgestampft wird. 'Between The Tides' ist so ein Song, der die Trademarks des Quintetts gekonnt vereint. Davon in Zukunft bitte mehr!



In der Natur des EP-Formats liegt, dass es weder Fisch, noch Fleisch ist, daher warte ich nun auf das erste Album, mit dem MASURIA bestimmt einiges anzusagen haben wird.