Until Time Has Lost All Meaning

Doom/Death mit leichten Grenzüberschreitungen

Nach wenigen Noten scheint die Sache bei MATALOBOS glasklar: Die Mexikaner haben sich der derzeit verdammt beliebten Mischung aus epischem Doom und finsterem Death Metal verschrieben und liefern mit 'Of Ghosts And Yearning' direkt mal einen richtig guten Vertreter dieser Sparte, dessen monumentale Arrangements die Band sofort in den Fokus der Jäger und Sammler bringen sollte. Ja, so spielt man diese Musik!

Doch die Herrschaften haben auf ihrem aktuellen Release noch wesentlich mehr zu bieten als die vertraute Zutatensammlung: So hört man in 'In Flesh Engraved' auch Gitarrensounds, die man eher dem klassischen Power Metal (bzw. auch einigen CANDLEMASS-Nachfolgern) zuschreiben würde, erlebt hier einen steten Wechsel aus schleppenden Riffs und getragenen Harmonien und wird Zeuge eines Brückenschlags, der nicht immer so souverän gelingt wie in diesem Song.

Die ganz große Überraschung hat die Band allerdings für den letzten Track zurückgehalten; 'La Luz Del Día Muer' entpuppt sich als relaxtes, fast schon jazzig anmutendes, experimentelles Instrumental, das man eher dem Lounge-Publikum anbieten würde als dem klassischen Doomster - und dennoch: Trotz seiner Kürze hat der Song eine Menge Atmosphäre, bringt die EP wieder zurück auf den Boden und verabschiedet Band und Release mit einigen sehr entspannten Vibes.

Sicher: Die Vielfalt der Ansätze mag den traditionellen ausgerichteten Zuhörer ein wenig abschrecken, zumal die Band bei weitem nicht so radikale Geschütze auffährt wie die zahlreichen Kollegen aus Südamerika. Doch dem möglichen Verlangen nach neuen Extremen setzt MATALOBOS eine Menge Eigenständigkeit und zuletzt auch drei richtig gute Songs entgegen, mit denen die Mexikaner eine weitere, sehr deutliche Marke setzen können. "Until Time Has Lost All Meaning" überschreitet bekannte Grenzen, ist aber gerade deshalb in jedem Fall eine Erfahrung wert!

Anspieltipp: Of Ghosts And Yearning