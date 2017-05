Bis bald....ich muss hier kurz raus!

Wer mit Groove und Funk etwas anfangen kann und sich obendrein von der Bassgitarre als tragendem Instrument - in zumeist lässig "geslabter" Variante noch dazu – angezogen fühlt, liegt bei THE MATCH ebenso richtig, wie jene Zeitgenossen die Musik auch abseits konventioneller Strukturen zulassen können.



Wem dagegen Melodien, Hooks oder dergleichen am Herzen liegen, dürfte nur wenig Freude an der Gangart dieser Italiener haben. Das Duo Francesco "The GrooVster" Gallo und Ivan "Pattùman" Mercurio beschränkt sich nämlich auf "Just Burn", dem Debüt von THE MATCH, ausnahmslos auf die erstgenannten Zutaten und mischt diese lediglich mit allerlei (ver)wirr(end)en Electronic-Versatzstücken.



Zwar konnten die beiden Musiker mit einem gewissen "Deaddy Minerva" einen Mitstreiter finden, der manchen "Vorträgen" (von "Songs" zu sprechen, empfinde ich ehrlich gesagt als wenig bis gar nicht zutreffend...) nicht nur seine Stimme leiht, sondern obendrein auch eine Gitarre imitiert (!). Zu einem Hörerlebnis für einen Rockmusikliebhaber mit Vorliebe für traditionelle Klänge wird die Chose dadurch aber definitiv auch nicht.



Schon klar, bei der Umsetzung von Material wie diesem auf einer Bühne, dürften tobende Massen sicher sein, für den Konsum (Genuss?) auf Tonträger muss man derlei Sounds (wie auch jene von THE PRODIGY, deren 'Firestarter', 'Breathe' und 'Spitfire' zum Medley 'Firestarters' verwurstet wurden) allerdings schon sehr mögen um nicht entnervt das Weite zu suchen....



Bis bald, meine Lieben, ich MUSS jetzt mal kurz weg, aber schnell.....