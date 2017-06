Ein Käuzlein singt im Walde, nie still und stumm.

Die Hübsche Verpackung des MATHAN-Demos lässt noch keine Rückschlüsse darüber zu, was den Hörer von der ersten Sekunde an erwarten wird, tütet er das Scheibchen aufgrund des putzigen Bären-Berges auf dem Cover einfach mal ein. Sobald 'Beorn' ertönt, ist schnell klar, dass sich hier zwischen hassen und lieben relativ wenig abspielen wird. Der eierkneifende Gesang von Sänger Stranger spaltet das Doom-Lager mühelos in entzwei, manch einem könnten sich die Fußnägel hochrollen.



Doch der Kauz ist ein verlässliches Tier. Auf der Skala von "amateurhaft" bis "kultig" schlägt MATHAN ziemlich weit oben aus, wenn man es denn zulässt. Das österreichische Doom-Quartett klingt wie eine grenzdebile SABBATH-Anbetung mit so viel Underground-Patina, dass Fenriz die Truppe eigentlich längst hätte empfehlen müssen. Wer es nämlich schafft, sich auf die pulsierenden Bassläufe, die humorvollen Gitarrenleads und das knuffige Klangbild einzulassen, wird belohnt. Mit Andersartigkeit, die ansteckt. Musikalische Perfektion und Kalkül sind MATHAN so fremd, wie man es sich nur vorstellen kann. Musik von Bekloppten für Bekloppte. Kann ich nur empfehlen!