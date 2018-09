Ein neuer Wohlklang setzt neue Maßstäbe

Dass die Musiker von MAUDLIN große Fans der jüngeren, etwas melodischeren TYPE 0 NEGATIVE-Werke sind, konnte man schon an den ersten beiden Releases der Truppe aus dem belgischen Oostende sehr deutlich ablesen. Auf ihrer dritten Scheibe sind diese Paarallelen ebenfalls wieder sehr präsent, werden jedoch von einer Reihe verproggter Arrangements, vielen melancholischen Melodien und einem deutlichen Doom-Schub in eine etwas andere Richtung gelenkt - und das ist letztendlich auch gewinnbringend für die junge Band.



Denn mit "Sassuma Arnaa" erlangt MAUDLIN endlich jenes Fünkchen Eigenständigkeit, was dem Benelux-Quintett bis dahin noch abging, wenngleich es sicherlich auch auf Kosten der psychedelischen Elemente geht, die die ersten beiden Scheiben noch prägten. Die bekennenden PINK FLOYD-Liebhaber lassen ihre alte Liebe diesmal auf der Strecke und widmen sich inspirativ eher Acts wie MASTODON, ohne jedoch deren Riffgewalt aufzunehmen. Es ist eher eine Mischung aus verträumten Collagen, monumentalen, ausladend arrangierten Melodien und Arrangements im Stile ruhigerer PARADISE LOST-Songs, mit denen MAUDLIN auf "Sassuma Arnaa" auf sich aufmerksam machen möchte, und das gelingt des fünf Belgiern gerade im Finish absolut vorzüglich.



Vorab sind Stücke wie 'Endless Expanse' und 'Above The Vast Clouds' bereits ein echter Wohlklang, vielleicht nicht sonderlich spektakulär inszeniert, aber atmosphärisch absolute Highlights, die gerne auch an den zweiten TIAMAT-Karriereabschnitt erinnern. Und mit dem überlangen 'Erase' und dem eindringlichen 'The Stowaway' stehen auf der Schlussrunde zwei Kontraparts, die selbst für PORCUPINE TREE- und THE PINEAPPLE THIEF-Follower interessant sein dürften. Das Spektrum reicht folglich sehr weit, und das ist auch die zentrale Qualität eines Releases wie "Sassuma Arnaa" - ergänzt durch eine wirklich starke Performance, die den neuen Longplayer gleichzeitig auch zum besten in der bisherigen Bandtrilogie macht!



Anspieltipps: The Stowaway, Erase