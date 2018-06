Use your illusion... and play the blues!

Nähme man lediglich den Fakt, dass MAVERICK aus Australien stammt und sich dort in verschiedenen Bars und Clubs mit schweißtreibenden Shows verewigt hat, wäre der Raum für Spekulationen bezüglich des Bandsounds schon gewaltig eingeschränkt. Das Classic-Rock-Format aus Perth ist selbstredend massiv von AC/DC und Co. beeinflusst, was sich einerseits in der vokalen Darbietung niederschlägt, die nicht selten an den jungen Bon Scott erinnert, aber auch im Gitarrensound übermittelt wird, der zumindest abseits der bluesigen Passagen ganz klar an die ersten Alben der Legende angelehnt ist.

Doch im Kern ist das erste Album dieser MAVERICKs dennoch eine typische Blues-Rock-Scheibe, die mit einem unnachahmlichen Feeling, prägnanten Vocals, starken Melodien und diversen Querschlägern gen GUNS 'N ROSES sofort für Begeisterung sorgt. Startet "Firebird" zunächst noch mit zwei ordentlichen Hardrock-Nummern, für die man auch AEROSMITH in der Prä-"Permanent Vacation"-Ära verantwortlich machen könnte, gibt sich die Band im weiteren Verlauf immer deutlicher den beschwingten Noten hin und zieht nicht selten mit einem gewissen Dizzy Reed gleich, der kürzlich ein grandioses erstes Soloalbum veröffentlicht hat. Und so sind es nicht nur traditionell ausgerichtete Blues-Rocker, die mit dem Debüt dieser tollen Band ihren Spaß haben werden, sondern auch Anhänger der ruhigeren "Use Yourr Illusion"-Stücke, denen man "Firebird" dringend ans Herz legen muss.

MAVERICK mag vielleicht nicht so dreckig klingen wie weite Teile der australischen Classic-Rock-Szene, doch diesen vermeintlichen Mangel gleicht die Band mit acht meist herausragenden Kompositionen spielerisch wieder aus. Ein ganz tolles Album ist es - und hoffentlich der Vorbote für einen baldigen Europatrip!

Anspieltipps: Tonight We Die, Break Me, Great Northern Highway