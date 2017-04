Industrial, so vielfältig wie nie.

Der erste Eindruck trügt: Schon der erste Track dieser Maxi-Single, 'All To Hell', führt mein Urteilsvermögen einmal quer durch ein Wechselbad der Gefühle: Zunächst bin ich von dem etwas schwergängigen Track ein wenig enttäuscht, dann lässt er mein Herz mit einem Tribut an METALLICAs 'Wherever I May Roam' höher schlagen und begeistert zum krönenden Abschluss mit einer wilden Drum-Batterie und einem filigranen E-Gitarren-Solo.

Nicht ganz so edel und etwas ruckelnd kommt da das eigentlich sehnsüchtige 'Reason To Live' daher - das ballernde Schlagzeug und die brachialen Riffs beißen sich etwas mit der klagenden, fordernden Melodie und der klaren Stimme von Sänger Twister. Auf skurrile Art und Weise geht der Song damit in zwei vollkommen unterschiedliche Richtungen - ein interessantes Klangexperiment wie ein Unfall: Man weiß gar nicht, ob man hinhören möchte. Mit den Elektroklängen zu Beginn von 'Ex Deo' wird es schließlich futuristisch, das Lied wälzt sich wie eine Maschine voran, ohne seinen Höhepunkt zu finden. Für mich ist es die Enttäuschung auf der sonst gelungenen Maxi-Single. Nach dieser wilden Mixtur finden mit dem letzten Song, 'Down In The Dirt', schließlich maritime und bluesige Anleihen mit Sprechgesang in den Habitas von MAXDMYZ Einzug.

Damit zerstört die Band sämtliche Ambitionen, sich in ein Genre einordnen zu lassen, vollständig. Doch zugleich beweisen die US-Amerikaner damit auch eine immense Vielfalt und eine Bandbreite, die einem vollwertigen Album mit hohen Erwartungen entgegenfiebern lassen.