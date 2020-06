Aus großer Kraft...

…folgt ziemlich cooler Hardcore. Versprochen, das war die erste und letzte Star-Wars-Anspielung in dieser Rezension, denn hier geht es einzig und allein um das neue MAY THE FORCE BE WITH YOU-Album. Das trägt den zwar sperrigen Titel "The Barrier", offenbart uns aber schon nach den ersten Minuten richtig ansehnlichen Hardcore-Thrash irgendwo in der Schnittmenge zwischen MUNICIPAL WASTE, SUICIDAL TENDENCIES, D.R.I. und PRO-PAIN. Es gibt also ordentlich auf die Fresse!



Doch blind drauf los prügeln die Münsterländer auf ihrem zweiten Album nicht, sondern verwenden das komplette Arsenal, was Bock auf mehr macht: Gangshouts, coole Breaks, einige Tempowechsel und enorm coole Grooves sowie sehr viele Punk-Vibes dürfen auch nicht fehlen. Man merkt richtig, dass es dem Fünfer stolze acht Jahre nach dem "The Flood"-Debüt in den Fingern gekribbelt hat. Mit frischen Ideen und vielen Hummeln im Hintern macht "The Barrier" richtig Laune!



Zwischen den eher schleppenden, schweren 'Warm Blood, Cold Hands'- und 'Foul Mouth'-Panzern, bei denen der Groove regiert, fliegen auf "The Barrier" ziemlich oft die Fäuste. Speziell 'Scraped Knees', 'Days On The Prowl' und 'DM – Youth Is Dead' lassen die innere Sau von der Leine und machen vom ersten bis zum letzten Ton viel Bock.



Und für die nötige Portion Abwechslung sorgen neben angesprochenen Breaks auch die verschiedenen Vocal-Facetten von Frontmann Theo. Ein ordentliches Paket also, was MAY THE FORCE BE WITH YOU hier an den Tag legt – zumindest wenn man die eingangs erwähnten Bands mag und generell modernem Zeug etwas barrierefreier gegenübersteht.