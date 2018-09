Doom und Death die x-te - aber wieder mal eine sehr gute!

Dieses polnische Ensemble hat seine musikalische Mitte noch nicht gefunden, was im Falle des gleichnamigen Debüts auch gar kein allzu großes Problem ist. Die Art und Weise, mit der MAZE OF FEELINGS nämlich mit den düsteren Emotionen spielt und sich dabei zwischen melodischem Death Metal und epischem Doom bewegt, hat etwas Faszinierendes an sich - und dabei ist die eigentliche Marschrichtung der 2014 gegründeten Combo eigentlich eine altbekannte.



Interessant ist jedoch, wie die Osteuropäer die Genres verbinden bzw. welch teils unkonventionellen Weg die Band hierbei einschlägt. Tatsächlich ist von PARADISE LOST- und GODGORY-Einflüssen bis hin zu traditionellem Power Metal und selbst alternativen Rocksound alles vertreten, was die Palette hergibt. Und trotzdem muss sich die Band zu keiner Zeit Sorgen machen, dass sich der Anker löst und man plötzlich orientierungslos im Meer der Melodien verloren geht. Die tollen Chöre sind dabei ein entscheidendes Bindeglied, suchen sich manchmal ihren Weg durch das Gothic-Genre, haben hier und dort selbst ein paar folkige Momente, können aber eben auch monumentalen Doom und hypnotischen, geradezu beschwörerischen Death Metal. Dass die Band auch mit weiblichem Gesang arbeitet, erweitert das Repertoire noch einmal nachhaltig und gibt der Platte auf diesem Gebiet den letzten Schliff.



Eben jenen hat "Maze Of Feelings" musikalisch zwar noch nicht in allen Sequenzen, doch mit Wagemut, außergewöhnlichen Arrangements und einer überraschend souveränen Darbietung kann man auch die minimalen Längen in einem Song wie 'Adherence Of Refined Severity" problemlos überbrücken. "Maze Of Torments" ist ein starkes Debüt einer vielversprechenden, jungen Combo - und ein extrem vielschichtiges dazu. Vor allem Liebhaber von epischem, melodischen Doom/Death sollten sich kundig machen, welcher Mailorder das Teil im Sortiment hat und den Einkaufswagen zügig füllen!



Anspieltipps: Grey Waters Of Indifference, Cold Sun Of Borrowed Tomorrow