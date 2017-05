Sir James Paul McCartney. Elvis Costello. Zwei ganz Große der Musikwelt.

"Flowers In The Dirt" - erstmals erschienen im Juni 1986 - ist die mittlerweile zehnte Veröffentlichung der Paul McCartney Archive Collection. Es gibt sie entweder als 2-CD-Special-Edition, mit der neu remasterten Version auf CD 1 und neun bisher unveröffentliche Originaldemos von Paul McCartney und Elvis Costello auf CD 2, oder als Deluxe Edition. Die umfasst weitere Tape-Demos, die es allerdings wohl bisher nur als digitalen Download gibt, sowie ein Buch mit handschriftlichen Texten und Notizen von Paul McCartney, ein Katalog von Linda McCartney's Fotoausstellung und ein weiteres Buch zur Entstehung des Albums.



Mir liegt die Doppel-CD vor und hat mich auch direkt begeistert. Das Remastern ist sehr gut gelungen, da gibt es klanglich nichts zu meckern. Ich bin ja quasi mit den BEATLES aufgewachsen, habe später auch Paul's Solopfade, mit und ohne WINGS, verfolgt und finde auch nicht jedes seiner Stücke großartig, nur weil er Paul McCartney ist. Aber im Großen und Ganzen liebe ich seinen Sound, besonders, wenn die typischen "alten" Beatlesharmonien durchklingen (wie bei 'My Brave Face'). Mein Favorit auf "Flowers In The Dirt" ist übrigens 'This One'. Auch das Booklet ist schön gemacht. Es sind alle Texte enthalten und es ist zusätzlich noch mit einigen schwarz-weiß Fotos garniert. Mich persönlich hätte es gefreut, wenn auch die Texte der Demosongs den Weg in das Booklet gefunden hätten.



Was diese Special Collection besonders interessant macht, sind nämlich die neun Originaldemos mit Elvis Costello. Hier spielen zwei ganz Große der Musikwelt ihre nigelnagelneuen Songs und haben offensichtlich jede Menge Spaß dabei. Und diesen Spaß hat man als Hörer auch. Die Vermutung, dass die Demosongs qualitativ nicht so doll sind, bestätigt sich übrigens nicht, diese Originaldemos sind wie ein richtig schönes Akustikkonzert.



Wen es interessiert: Den direkten Vergleich hat man bei 'My Brave Face', 'You Want Her Too' und 'That Day Is Done', die es auf „Flowers In The Dirt“ geschafft haben. Mit dabei ist bei einigen Stücken ebenfalls Linda McCarney, die gemeinsam mit Brian Clarke auch die Hülle gestaltet hat. Er hat den Hintergrund gezeichnet, sie die Blumen angeordnet und das ganze dann fotografiert.



Fazit: Wer das Album noch nicht kennt und den besonderen McCartney-Sound mag, sollte auf jeden Fall einmal reinhören, immerhin haben sich dort so illustre Namen aus der Musikszene wie David Gilmour, Clare Fisher, George Martin und nicht zu vergessen, Elvis Costello verewigt. Und diejenigen, die sowieso schon alle CDs haben, dürften sich über die Demo-CD freuen. Und wer immer noch nicht genug hat, der hat ja noch die Möglichkeit, die Deluxe-Box zu erstehen.