AC/DC geht auch ohne Strom!

AC/DC-Fans müssen jetzt ganz tapfer sein. Nicht nur hat es jemand gewagt, Klassiker der australischen Hard-Rock-Ikonen komplett stromlos neu zu interpretieren, nein, das Ergebnis hört sich dazu auch noch richtig gut an. Der aus Los Angeles stammende Gitarrist ERIC MCFADDEN hat es geschafft, durch durchdachte Arrangements, den einzelnen Nummern gleichzeitig mit genügend Respekt zu begegnen und ihnen dazu so etwas wie neues Leben einzuhauchen. Ich muss zugeben, dass auch ich anfangs etwas skeptisch war, zu vertraut sind einem da doch die Originalversionen. Aber wenn ich sage, dass ich bei der ERIC MCFADDEN Version meines absoluten AC/DC-Lieblingssongs 'Touch Too Much' Gänsehaut bekommen habe, dann ist das nicht gelogen. Mit Westerngitarre und Violine interpretiert entwickelt das Stück eine ganz eigene Dynamik. 'You Shook Me All Night Long' wurde zu einer wundervollen Lagefeuerballade umfunktioniert. 'Have A Drink On Me' erstrahlt als locker flockig swingender Blues in neuem Glanz. ERIC MCFADDENs leicht rauchiger Gesang ist da nur noch so etwas wie das I-Tüpfelchen, das dieses Tribute-Album perfekt macht.



An dieser Scheibe gibt es rein gar nichts auzusetzen, auch die Songauswahl finde ich sehr gelungen. Und persönlich würde ich mich hier sogar sehr auf einen zweiten Teil freuen. Denn ich kann mir durchaus noch das eine oder andere AC/DC-Stück im ERIC MCFADDEN-Stil vorstellen.