Me First & The Gimme Gimmes

Rake It In: The Greatest Hits

Rake It In: The Greatest Hits

Eine Best-Of mit Ansage!

Nach insgesamt sieben Studioalben und diversen Händen voller Singles haben sich die All-Star-Jungs von ME FIRST & THE GIMME GIMMES dazu hinreißen lassen, eine umfassende Rückschau über ihr bisheriges Schaffen vorzunehmen und die besten Stücke aus vielen Jahren Cover-Punk-Rock im Rahmen einer Best-Of erneut aufzulegen. Ob dies bei einer Band, die vorzugsweise von den Credits anderer Künstler profitiert, Sinn macht, muss natürlich jeder selbst entscheiden. Es lässt sich aber sicherlich nicht abstreiten, dass die Truppe, in der Mitglieder von LAGWAGON, FOO FIGHTERS und NOFX ihr Unwesen treiben, in den vergangenen Jahrzehnten Spuren hinterlassen hat und nicht zu Unrecht zu den beliebtesten Gästen auf den einschlägigen Festivalbühnen zählen.

Die Auswahl der Songs ist sehr vielfältig und deckt alle Schaffensphasen der erfahrenen Recken ab. Publikumslieblinge wie 'I Believe I Can Fly' und 'San Francisco' wurden genauso berücksichtigt wie 'Sloop John B' (im Original von den BEACH BOYS), das funkige 'Straight Up', das leicht melancholische 'City Of New Orleans' und das wunderschöne 'End Of The Road'. Ganze 17 Tracks füllen "Rake It In: The Greatest Hits" schließlich und treiben die Spielzeit an die Stundengrenze - so wie es sich für eine solche Compilation auch gehört.

Fragen bleiben daher keine mehr, denn die kann ME FIRST & THE GIMME GIMMES rein musikalisch beantworten. Oder doch, eine hätten wir noch: Wann geht's wieder ins Studio? Diese Band macht einen nämlich unersättlich!