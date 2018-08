Liverpool rockt!

Jon Meadows ist ein unglaublich talentierter Songwriter, und das ist eigentlich auch die Quintessenz zur Analyse seines neuen Albums. Mit "Majestic 12" hat der Musiker aus Liverpool ein extrem spannendes Potpouri aus sehr unterschiedlichen Einflüssen erstellt und dabei nicht nur verschiedenste Huldigungen an JIMI HENDRIX ausgesprochen, sondern hin und wieder auch mal den Singer/Songwriter-Fokus mit Inspiration von den BEATLES und den ROLLING STONES geschärft.

Dennoch ist das neue Material beileibe keine typische Retro-Sammlung, sondern eine durchaus zeitgemäß produzierte Mischung aus groovigen Indie-Rockern, feinen Akkustik-Balladen, kurzen Palm-Springs-Ausflügen ('Contact In The Desert' trägt seinen Namen zu Recht und dürfte die KYUSS-Gemeinde erfreuen) und ungewöhnlich arrangiertem, aber doch leidenschaftlich dargebotenem Rock'n'Roll modernster Prägung. Und noch viel wichtiger: Meadows ist ein erstklassiger Performer, der einerseits den lässigen Rockstar raushängen lassen kann, andererseits aber auch in der Lage ist, blitzschnell in den emotionalen Modus umzuschalten und Nummern wie 'Break Me In Again' und 'Got My Teenage Crush' entspannt zu erden - ohne dabei den unterschwelligen rauen Charme dieser Platte auch nur im geringsten zu gefährden.

Und genau das ist es dann auch: Im Prinzip agiert Meadows als Singer/Songwriter, arbeitet aber nicht mit polierten Sounds, sondern atmet den Geist des wilden, entschlossenen Rock'n'Rolls. Diese Kombination funktioniert auf "Majestic 12" fabelhaft und bringt den britischen Musiker für einen längeren Augenblick ins Rampenlicht der viel gerühmten Musikszene Liverpools. Und hoffentlich auch ins Gedächtnis der Indie-Fanbase weltweit...



Anspieltipps: Contact In The Desert, 1234, Velvet Sky (Original)