Ein Hoch auf das Werbefernsehen!

Wie ernst kann bzw. muss man diese Scheibe nehmen? Die Jungs von MEAN JEANS haben sich diesmal mit ihren Lieblingsprodukten aus dem großen Sortiment des Werbefernsehens beschäftigt und huldigen Fastfood-Ketten wie 'Taco Bell' und 'Wendys' ebenso wie den favorisierten Kippen von 'Camel Lights' und dem Chemiebräu von 'Coors Light'. Herausgekommen sind dabei insgesamt 23 selbstgemachte Jingles, die meist in weniger als einer Minute auf den Punkt kommen sollen, dementsprechend aber auch ein bisschen unfertig wirken - aber was hätte man von einer "Jingles Collection" auch anders erwarten sollen.

Komischerweise hat das Ganze dennoch einen recht hohen Reiz, da die musikalisschen Ansätze auch diesmal wieder interessant sind und MEAN JEANS für mehr steht als lediglich cheesigen Pop Punk. Das Problem besteht eben nur darin, dass die Stücke eher durchrauschen, knappe Eindrücke hinterlassen, aber als vollständige Kompositionen sicherlich noch besser wirken würden - ganz klar!



So bleibt die neue Platte der 2006 in Portland gegründeten Combo eher ein nettes Bonus-Gimmick, das zwar viele nette Melodien offebart, als richtiges Album aber letztlich nicht funktioniert. Dass man aber trotzdem zunächst seinen Spaß mit der Sache hat, dürfte dafür sprechen, dass diese Herren genügend Talent mitbringen, um aus der Grundidee der "Jingles Collection" mehr zu machen. Das haben sie in der Vergangenheit ja schließlich auch schon bewiesen...