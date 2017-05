Nach vier Jahren endlich wieder neuer Stoff!

Diese Band sollte zumindest einigermaßen bekannt sein, auch wenn es in den letzten Jahren ein wenig still um MEAN STREAK gewesen ist. Kaum verwunderlich jedoch, hält man sich vor Augen, dass mit Thomas Johansson an der Gitarre sowie Jonas Källsbäck hinter dem Drum-Kit zwei vielbeschäftigte Musiker im Line-Up zu finden sind. Vor allem Letztgenannter dürfte aktuell gehörig im Stress sein, wurde doch auch bei seiner zweiten Band THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA gerade ein neues Album veröffentlicht.

Auswirkungen hat aber weder seine, noch irgendeine andere "Nebenbaustelle", denn verändert hat sich bei MEAN STREAK auch nach der verhältnismäßig langen Schaffenspause von knapp vier Jahren nichts. Kein bisschen, das Quartett kredenzt immer noch handverlesene Heavy-Metal-Tracks in traditioneller Machart und das mit Schmackes und Hingabe.

Die lassen einmal mehr sowohl die Helden der NWOBHM als Einfluss vernehmen, aber auch Anleihen bei JUDAS PRIEST ('Love Is A Killer' hätte durchaus auch auf "Painkiller" verewigt sein können!) und ACCEPT ('Gunnerside' wäre auf "Stalingrad" gut aufgehoben gewesen) sind immer noch herauszuhören. Damit steht MEAN STREAK selbstredend keineswegs allein da, durch die Tatsache, dass diese Herrschaften - Schweden eben – aber den Dreh raushaben, wie man eingängige Metal-Nummern mit gehaltvollen und memorablen Melodien schreibt, ist der Formation zumindest ein gewisses Maß an Eigenständigkeit sicher.

Dazu trägt auch der Gesang von Andy La Guerin bei, der so selbst Nummern wie 'Animal In Me', das durchaus in der Nähe der frühen HAMMERFALL zu verorten ist, einzig und allein nach MEAN STREAK klingen lässt. Eine weitere coole Scheibe dieser bisher leider unter Wert geschlagenen Band!