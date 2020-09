Feiner melodischer Punkrock der REJECTED YOUTH-Nachfolger

Acht Jahre nach der Auflösung von REJECTED YOUTH, die ein ordentliches Loch in der deutschen Polit-Punk-Szene hinterlassen hat, meldet sich Magenta Caulfield dieser Tage endlich mit seinem neuen Projekt MEANBIRDS zurück. Für das Debüt "Confessions Of An Unrest Drama Queen" hat sich der Bandkopf mit Basser Tim Heerwagen (Ex-SHARK SOUP) und Schlagzeuger Stefan Ludwig (DEAD CITY ROCKETS) frisches Blut mit ins Boot geholt, während auf Seiten des Labels wenig überraschend Concrete Jungle Records, das einer der wichtigsten Anlaufpunkte für die hiesige Punk-Szene ist, den Zuschlag erhalten hat.

Musikalisch knüpft das neue Projekt dabei praktisch nahtlos dort an, wo REJECTED YOUTH beim letzten Langeisen "Fuck The Consent" aufgehört hat. Serviert wird also melodischer Punkrock, der auf unnötige Spielereien oder Blicke über den musikalischen Tellerrand verzichtet, dafür aber mit einer ordentlichen Ladung Hooklines auftrumpft. Die stilistische Nähe zur ehemaligen Band des Fronters und Songwriters überrascht allerdings nicht wirklich, denn laut eigener Aussage schrieb Caulfield einen guten Teil der Songs bereits kurz nach dem REJECTED YOUTH-Split. Dennoch klingt "Confessions Of A Drama Queen" ab dem Opener 'Set The World On Fire', der mich übrigens durchaus an FU MANCHU erinnert, durchweg frisch und nicht etwa wie ein Abklatsch der REJECTED YOUTH-Tage. Einen großen Anteil daran hat die Stimme des Fronters, die über die Jahre hinweg nichts von ihrer Eindringlichkeit verloren hat, was Caulfield dazu befähigt, den Hörer mit seinem unverkennbaren Organ durch die insgesamt zehn Tracks, die für Genre-Verhältnisse durchaus abwechslungsreich daherkommen, zu führen. So gibt es neben Vollgas-Rockern wie dem bereits erwähnten Opener auch klassische Streetpunk-Hymnen wie das großartige 'On The Crusade' zu bestaunen, das wohl bei den Konzerten des Trios sehr schnell zu einem Favoriten avancieren wird. Doch auch die langsamere Gangart beherrschen die Jungs, was sie mit dem gemächlicheren, gleichzeitig aber nicht weniger überzeugenden 'Kiss Me Goodbye' unter Beweis stellen.

So bleibt am Ende eigentlich nur ein Wermutstropfen, denn wie alle Punk-Scheiben ist auch "Confessions Of An Unrest Drama Queen" nach guten 30 Minuten viel zu schnell vorbei. Bei der gleichbleibend hohen Qualität des Materials hätte ich mir da noch zwei oder sogar drei Songs mehr gewünscht. Dennoch ist das Debüt der MEANBIRDS ein mehr als vielversprechender Einstand, mit dem das neu gegründete Trio zwar diee Szene nicht aufmischen wird, gleichzeitig aber die von REJECTED YOUTH in der hiesigen Punk-Landschaft hinterlassene Lücke angemessen schließt.