Melo-Death aus dem Benutzerhandbuch

Seit mehr als zehn Jahren schauen die Herren von MECALIMB schon über die Grenzen und wünschen sich offenbar sehnlichst, endlich die schwedische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Denn ihr Material ist seit der ersten Stunde immens von den Göteborg-Originalen beeinflusst, der Sound der bisherigen Releases lässt sich als etwas thrashigere Variante dessen typischen 90er-Melo-Death-Spektakels ableiten, und wenn es dann mal ans Eingemachte geht, wünscht sich die Band nichts sehnlicher, als endlich mal mit groovigeren Adaptionen klassischer Noten für Furore zu sorgen.



Doch leider versteifen sich die Norweger viel zu sehr auf den Einfluss der handelsüblichen Bands aus der schwedischen Metropole und denken gar nicht erst darüber nach, was es evenetuell bedeuten könnte, auch mal was Eigenständiges auf die Kette zu bekommen. Das Resultat: ein braver Silberling (und das erneut), der sicherlich die Basisvoraussetzungen erfüllt, um als stilles Tribute an die gute alte Zeit wahrgenommen zu werden, an sich aber so sehr dieser Schiene nachläuft, dass man das Interesse an der Band nicht allzu lange aufrechterhalten wird. Denn hierzu klingen Alben wie der 2015er-Release "XIII" einfach zu sehr nach Handbuch-Ware.

Immerhin: Es gibt nette Melodien, es gibt ein paar ordentliche Grooves, und für den Göteborg-Afficionado ist so einiges dabei, was er von einer neuen Band gerne hören möchte. Doch für meinen Geschmack lässt sich MECALIMB zu stark in irgendein Raster pressen, das andere Bands vorher schon millionenfach ausgefüllt haben. Nein, "XIII" ist kein schlechtes Album, aber als Abziehbild vorangegangener Releases liefert es zu wenig Spontanes, als dass man verzückt sein müsste. Solide Arbeit, aber das war es dann auch!



Anspieltipps: Forgotten, I See Dead People