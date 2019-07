The New Chapter

Ein musikalischer Arschtritt!

Aus Italien stammt die Death-Metal-Truppe MECHANICAL GOD CREATION. Mit dem neuen Album "The New Chapter" versucht die Band nun, auch außerhalb ihrer Landesgrenzen auf sich aufmerksam zu machen.

Was sorgt direkt für mehr Aufmerksamkeit? Ein mächtiger Kracher als Opener. Und diesen liefert MECHANICAL GOD CREATION mit 'I Am The Godless Man': Blastbeats, Gitarrengefrickel (an der passenden Stelle gepaart mit einer gehörigen Portion Groove) und eine wahnsinnige Stimme von Growlerin Lucy. Fertig ist ein absoluter Hammer-Song! Wenn der Rest der Scheibe auch nur ansatzweise mithalten kann, dann haben wir hier etwas ganz Großes.

Leider geht es nicht ganz auf dem selben Level weiter. Zwar kann 'Till The Sun Is No Longer Black' noch ansatzweise mit dem Opener mithalten, aber danach geht die Kurve leider doch ein wenig nach unten. Natürlich ändert sich am Grundkonzept der Truppe nicht viel. Die Gitarren walzen, das Schlagzeug wird ordentlich verprügelt und Lucy brüllt sich die Lunge aus dem Hals. Das würde vielleicht auch noch weitere Begeisterungsstürme in mir auslösen, wenn ich nicht schon in den Genuss des Openers gekommen wäre. Und um es klar zu sagen: Auch der Rest von "The New Chapter" knallt ordentlich und enttäuscht maximal im Vergleich zum erstgenannten Song. Zudem sorgen die Italiener mit dem Instrumental 'What Remains' und dessen Klavierpassagen für eine schöne beruhigende Abwechslung, bevor das Gaspedal wieder auf Anschlag getreten wird.

Kurz gesagt: "The New Chapter" von MECHANICAL GOD CREATION ist in den letzten Wochen meine erste Wahl gewesen, wenn ich nicht wusste, was ich gerade hören will oder einfach einen musikalischen Arschtritt benötigte.