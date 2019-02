Endlich wieder erhältlich!

BMG/Sanctuary hat jetzt die beiden Alben "The World Needs A Hero" und "The System Has Failed" in remasterter Form neu aufgelegt. Und im Gegensatz zu vielen doch eher unnötigen Wiederveröffentlichungen machen diese hier durchaus Sinn. Denn beide Scheiben waren schon eine ganze Weile sowohl als CD und erst recht als Vinyl nur noch sehr schwer zu finden. Jetzt haben sowohl Neueinsteiger in die Welt von MEGADETH als auch Altfans die Chance, eventuelle Lücken in der Sammlung zu einem normalen Preis zu schließen, entweder in Form eines schönen CD-Digipaks oder auf Vinyl.

"The System Has Failed" (2004) stellt dann so etwas wie das Comeback von MEGADETH dar. Denn zwei Jahre zuvor hatte Dave Mustaine die Band aufgrund einer Armverletzung aufgelöst. Umso stärker fiel dann die Rückkehr aus, mit einem Album das wohl viele so nicht mehr erwartet hätten. Ursprünglich sollte "The System Has Failed" ja ein Soloalbum werden, aber wegen vertraglicher Verpflichtungen erschien es dann unter dem MEGADETH-Banner. Zum Glück, kann man da nur sagen. Denn anders als beim Vorgänger "The World Needs A Hero" waren die Kritiken durchaus nur positiv bis euphorisch. Dies mag auch daran liegen, dass wo es vorher nur im Ansatz Back To The Roots ging, hier noch eine Schippe draufgelegt wurde. Bestes Beispiel sind Nummern wie bereits der Opener 'Blackmail The Universe' oder 'Kick The Chair', um nur mal zwei Stücke repräsentativ heraus zu picken. Mit der Scheibe waren auch die Fans wieder versöhnt, Comeback geglückt.

Die Neuauflage von "The System Has Failed" enthält auf der CD-Ausgabe mit den Liveaufnahmen zu 'Time/Use The Man' und 'Conjuring' zwei, soweit wie mir bekannt, bisher unveröffentlichte Bonustracks, was zumindest für Sammler einen zusätzlichen Kaufanreiz bietet. Das das Album zumindest einmal in jeder einigermaßen gut sortierten Sammlung stehen sollte, steht außer Frage.