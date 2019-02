Endlich wieder erhältlich!

BMG / Sanctuary hat jetzt die beiden Alben "The World Needs A Hero" und "The System Has Failed" in remasterter Form neu aufgelegt. Und im Gegensatz zu vielen doch eher unnötigen Wiederveröffentlichungen machen diese hier durchaus Sinn. Denn beide Scheiben waren schon eine ganze Weile sowohl als CD und erst recht auf Vinyl nur noch sehr schwer zu finden. Jetzt haben sowohl Neueinsteiger in die Welt von MEGADETH als auch Altfans die Chance, eventuelle Lücken in der Sammlung zu einem normalen Preis zu schließen, entweder in Form eines schönen CD-Digipaks oder auf Vinyl.



Mit "The World Needs A Hero" (2001) versuchte Dave Mustaine seinerzeit verlorenen Boden wieder gut zu machen. Denn der Vorgänger "Risk" (1999) war sowohl bei Fans als auch Kritikern gnadenlos durchgefallen. Persönlich fand ich die Scheibe allerdings schon damals gar nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite kann ich auch die Leute verstehen, denen diese musikalische Neuausrichtung zu viel des Guten war. Ist wie alles immer Geschmackssache, in wieweit man seinen Helden zugesteht sich auch mal von ihren eigentlichen Wurzeln zu entfernen und für neue Einflüsse zu öffnen. "The World Needs A Hero" entsprach dann trotz zwiespältiger Reaktionen doch wieder eher dem Geschmack der Fans. Ich hätte mir schon damals ein bisschen mehr Euphorie gewünscht, befinden sich doch mit 'Dread And The Fugitive Mind' und 'Return To Hangar' zwei der besten Nummern seit Langem auf dem Album. Und auch wenn der Rest dieses Niveau nicht ganz halten kann, ist kein richtiger Ausfall vorhanden.



Als Quasi-Ausfall kann man dann aber durchaus den nur auf der CD-Ausgabe der Neuauflage vorhandenen Bonustrack 'Coming Home' bezeichnen. Das Stück, welches es vorher nur auf der Japanversion zu finden gab, ist belanglos und wirkt eher wie ein Fremdkörper. "The World Needs A Hero" ist insgesamt stärker als sein Ruf und Dave Mustaines Ansinnen, "Back To The Roots" zu gehen, kann man jetzt auch mit zeitlichem Abstand als durchaus gelungen betrachten.