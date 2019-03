Opulente Werkschau auf das Studioschaffen.

Seit 35 Jahren gibt es nun schon MEGADETH, und dieses Jubiläum begeht die Gruppe um Dave Mustaine mit ihrer vermutlich üppigsten Kompilation an Studioaufnahmen. "Warheads On Foreheads" erscheint als Tripel-CD oder wahlweise Quadrupel-LP mit 35 Titeln in zeitlicher Reihenfolge, wobei alle Studioalben berücksichtigt sind, außerdem ist der Soundtrack-Beitrag 'Angry Again' dabei, der chronologisch entsprechend seiner Erstveröffentlichung eingereiht wurde.



1985 detonierte das Debütalbum "Killing Is My Business… And Business Is Good!", von dem neben dem Titelstück auch die Maskottchenhymne 'Rattlehead' und 'Mechanix' genommen sind, die Visitenkarte von Dave "Ich war mal bei METALLICA" Mustaine. In den folgenden Jahren festigte die Band ihren Ruf für eine Musik, die Härte, Melodie, Präzision und Virtuosität verband, wie man es nur selten hört. In dieser Zeit entstanden Thrash-Klassiker wie die hier vertretenen 'Wake Up Dead', 'Devil's Island' oder 'In My Darkest Hour'. Die 90er Jahre begann MEGADETH mit dem hochgelobten Album "Rust In Peace", das in den Essentials von POWERMETAL.de in den Top Ten landete. Nicht weniger als sechs Stücke dieser Scheibe haben es auf "Warheads On Foreheads" geschafft, darunter 'Holy Wars' und das fantastische 'Hangar 18'. In den folgenden Jahren wurde die Band etwas massentauglicher, wodurch sich einige hundertzehnprozentige Fans vor den Kopf gestoßen fühlten. Andererseits erzielte das Quartett Singlehits außerhalb der USA, und bei MTV liefen ihre Videos nicht nur im "Headbanger's Ball". Auch so mancher Mainstreamhörer dürfte seitdem den Namen MEGADETH kennen dank sehr gelungener Nummern wie 'Symphony Of Destruction', 'A Tout Le Monde' oder dem Liveknaller 'Reckoning Day'. "Cryptic Writings" von 1997 wird durch 'Trust' und das hinreißende 'She-Wolf' repräsentiert. Mit dem Schwenk in Richtung Alternative auf dem nächsten Langspieler "Risk" verschreckte die Band ihre Gefolgschaft, und 2002 kam es zur vorübergehenden Bandauflösung. Es ist sicher kein Zufall, dass die Alben von "Risk" bis zum vorletzten "Super Collider" nur noch mit jeweils einem Stück vertreten sind. Dass die Gruppe auch in dieser Zeit Qualität geliefert hat, belegen etwa 'Washington Is Next!' oder 'Public Enemy No. 1'. Vier Titel der wieder sehr starken, aktuellen CD "Dystopia" beschließen die Kompilation, darunter zwei Anspieltipps mit 'The Threat Is Real' und dem Titelstück.



So ist "Warheads On Foreheads" ein prächtiger Rückblick auf das Werk einer großartigen Thrashband, die bei einigen umstrittenen musikalischen Schlenkern meist gute Ergebnisse geliefert hat. Es ist sehr fanfreundlich, dass die Scheibe kein exklusives Material enthält, so können die treuen Fans von MEGADETH ihr Geld für das nächste Studioalbum sparen.