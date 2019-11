Fight Your Fears

Fetziger Hardrock

Ach ja, Freunde des Kultklassikers "Raumpatrouille" werden sicher ein leichtes Grinsen im Gesicht haben, wenn sie den schnellen Opener 'Curiosity' von "Fight Your Fears" hören. Auch der Rest der Scheibe bewegt sich eher mit Hyperspace-Geschwindigkeit, es darf also ordentlich abgerockt werden.

Hellhörig hat mich übrigens gemacht, dass das neue MEGAKLIPPO-Album von Sebastian "Seeb" Levermann gemixed und gemastert wurde. Was für ORDEN OGAN gut ist, kann natürlich für MEGAKLIPPO nicht wirklich schlecht sein. Und so wundert es auch nicht, dass eine wirklich gelungene Produktion herausgesprungen ist. Auch Andres etwas raue Stimme passt hervorragend zum zeitlosen Hardrock, der einem auf "Fight Your Fears" um die Ohren fliegt. Auch die Instrumentalfraktion zeigt, dass die Musiker nicht gerade Neulinge auf ihrem Gebiet sind.

Fazit: Ein Album, das ordentlich abgeht, mit Musik, die live vermutlich richtig mitreißt, wenn man schon beim Anhören der CD Beine und Kopf nicht stillhalten kann.

Anspieltipps: Curiosity, Figth Your Fears