Veröffentlichungspolitik jenseits der Logik

MEGALITH GRAVE-Leader Gamol scheint nichts Besseres zu tun zu haben, als sich tagein, tagaus mit der Produktion seines eigenen Materials zu beschäftigen und jede Idee, ganz gleich welcher Qualität, auch sofort aufs Band zu packen. "From Effigies Past" ist bereits der sechste (!) Release im laufenden Jahr, und auch wenn es sich bei den übrigen Platten um Splits, EPs und Demos handelt, muss man sich ernsthaft fragen, was der gute Herr sich vorstellt - denn wo bleibt die Spannung, wenn sich MEGALITH GRAVE fast im Monatstakt zu Wort meldet - und dann noch nicht einmal anständige Ware liefert?

"From Effigies Past" bietet darüber hinaus auch keinen neuen Stoff; stattdessen hat Gamol hier einige ältere Demos kompiliert und neu zusammengefasst, was angesichts der seinerzeit sehr schmalen Auflage auch Sinn ergibt. Doch auch die hier getätigte Zusammenfassung der frühen Jahre, die im Übrigen nur dann überzeugt, wenn sich MEGALITH GRAVE dem verrohten Black Metal der ersten Stunde hingibt, ist auf 200 Einheiten begrenzt. Von daher sei sie noch einmal gestellt, die Frage nach dem tieferen Sinn einer solchen Veröffentlichung. Gerade wenn man sich noch mal vor Augen führt, wie viel Rohstoff das Soloprojekt im Jahr 2017 bis dato schon verschwendet hat.

Doch Fragen beantwortet "From Effigies Past" nicht, sondern fügt lediglich weitere hinzu. So würde ich beispielsweise gerne wissen, was die zwischenzeitlich eingeworfenen Soundscapes hier verloren haben. Der kurze Schwenk in den Ambient-Bereich, den MEGALITH GRAVE in Stücken wie 'As The Cold Winds Whisper' vornimmt, ist nicht glaubwürdig und auch völlig deplatziert. Dies mag im Rahmen einer Compilation zwar zu verkraften sein, zeigt aber auch, dass kein wirkliches Konzept hinter dieser Ein-Mann-Band steckt. Nur eines scheint Gamol sehr wohl zu verstehen: nämlich dass man nur im Gespräch bleibt, wenn man ständig präsent ist. Aber wenn dabei eben nur Masse herumkommt und die Klasse in der Schublade bleibt, ist auch das nicht hilfreich - siehe "From Effigies Past."