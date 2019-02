A Green Album.

Zu Beginn gleich mal ein müder Kalauer: Die treiben es aber Blunt. Die Anwesenheit dunkelgrüner Harzpflanzen auf dem Cover dieses Debüts spricht schon Bände. Und mit dem Eindampfer 'Bluntwand' irrt sich nicht, wer davon an kilometerhohe Dunstschwaden denkt, die man mit diesem Trio aus Baton Rouge durchschweifen muss. Mutig muss sein, wer sich durch dieses schwere Gemisch aus Sludgegeblurb, Fuzzy Doom und schwermütiger Eingängigkeit voranwagt. In klassisch dreißig Minuten wird erst beim zweiten Hinhören offensichtlich, dass sich in dem Gebräu auch richtige Liedstrukturen verbergen.

Klassisch auch die Instrumentierung mit viel viel Hall, Klangwust und Druck im Drumkit, ganz wie das auch andere Dreierpottkopfbands wie WEEDEATER oder die SONS OF OTIS oder auch DOPETHRONE schon länger zelebrieren. Und jetzt eben die MEGAWITCH, die das noch mehr, noch wulstiger, noch nebeliger, noch violetter, noch giftgrüner, noch faltiger, noch kultiger aufziehen möchte. Wobei, diesen Anspruch verfolgt diese hunderste Weed-Metal-Album ganz bestimmt nicht. Sollen sich die drei Herren doch auch Schwaden aller Art in die Sinnesorgane drücken, wer dabei sein möchte, wie sie die noch übrigen Eindrücke in solche Klangmonstrositäten umwandeln, wird seine Freude haben. Eine dauergarstig schlurfende schlammgrüne Genrewitch.