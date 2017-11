Experimntell und langwelig? Kein angenehmer Kontrast...

Es ist kein gutes Zeichen, wenn man einer musikalischen Idee irgendwann nicht mehr folgen kann, weil diese sich im Nirgendwo verliert und seine Begleiter schon vorab von der Verpflichtung befreit, die Reise auch bis zum Ziel durchzustehen. Die neue Scheibe von MEKIGAH gehört zu jenen Releases, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr genau wissen, was sie überhaupt aussagen wollen - und welcher der Kurs nun ist, den man sich eigentlich auf die Fahne geschrieben hat.



Die Band aus dem australischen Melbourne hat mit "Autexousious" bereits ihr viertes Album am Start und sollte eigentlich wissen, dass eine konkrete Zielbeschreibung zwingend notwendig ist, um ein experimentelles Werk im nötigen Maße kontrollieren zu können. Doch diese Kontrolle entgleitet den beiden Songschreibern zur Mitte des Albums völlig. Was noch als verstörter Bastard aus Doom, Death Metal und Noise begonnen hat, verfranst sich zunehmend stärker in einem Horror-Soundtrack-artigen Gebilde, dessen obskure Vertonung nur so vor sich hinplätschert und selbst in den ganz finsteren Momenten lediglich pure Langeweile ausstrahlt. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis MEKIGAH wieder das Heft in die Hand nimmt und dieser nervenzerreßenden Eintönigkeit ein Ende bereitet, doch zu diesem Punkt hat die Band schon eine Menge Kredit verspielt, den sie auch mit einem rauen Brachialmonster wie 'Rejection Nostalgie' nicht mehr auffrischen kann - denn dass dann doch mal wieder etwas Leben in die Sache kommt, heißt nicht zwangsläufig, dass das Material auch gefällt.



"Autexousious" ist in der Projektphase durchgefallen und bringt die Australier keinen Schritt weiter. MEKIGAH in allen Ehren, aber der überlaufeene Markt der experimentellen Extreme ist derzeit so gut besetzt, dass ein Album wie dieses kaum eine Chance haben wird!